Чтобы верхняя часть батареи не оставалась холодной, из нее надо выпустить воздух, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun. Он может появиться из-за недостаточного давления или быстрого заполнения системы.

Как правильно выпустить воздух?

Сначала выключите отопление и дайте радиаторам остыть. После этого возьмите полотенце и какую-то емкость, подставив под выпускной клапан на радиаторе.

Далее специалисты говорят открыть воздухопроводные клапаны на радиаторах, которые расположены в верхней части одной из боковин. Клапан поверните медленно против часовой стрелки с помощью отвертки, но в большинстве случаев необходим специальный ключ для батареи.

Сначала после этого действия выйдет воздух с характерным шипением, а когда закончится, то пойдет равномерная струя воды. После этого клапан надо закрыть.



Инструкция спуска воздуха из радиатора / Фото Pexels

Все эти перечисленные действия нужно повторить для всех радиаторов в комнатах. Начинать советуют от того, который расположен подальше от котла. Далее надо включить отопление и проверить, не упало ли давление в системе. Если так, то его советуют поднять до рекомендованного уровня.

Специалисты советуют спускать воздух перед началом отопительного сезона, потому что чаще всего воздух попадает в систему во время ее заполнения. Если же батарея холодная, когда отопление включено – это сигнал о том, что в ней обязательно надо спустить воздух. А еще следует помнить, что замена радиаторов, ремонт труб или другие вмешательства, могут привести к появлению воздушных пробок.

Для повышения эффективности радиаторов необходимо очистить их от пыли, потому что даже незначительная его часть блокирует попадание тепла, пишет Express. Рекомендуется регулярно проводить уборку радиаторов, во избежание накопления пыли, которая снижает их производительность.

Как избавиться от пыли с радиаторов?