Благодаря сине-желтому баллончику спрея можно решить немало бытовых дел, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Как использовать WD-40 в быту?

Предотвращение образования наледи

В морозные дни замерзший замок – типичная проблема. Чтобы избежать ее, нужно сделать несколько распылений спрея, которые помогут вытеснить влагу и предотвратить образование наледи. Обработайте замки и петли заранее, чтобы с утра не было никаких "сюрпризов".

Отталкивание снега с лопаты

Чтобы мокрый снег не налипал на лопату, ее нужно обработать тонким слоем спрея.



WD-40 можно опрыскать на лопату / Фото Freepik

Защита резиновых уплотнителей

Со временем резиновые уплотнители на дверях или окнах высыхают и теряют эластичность. Спрей создаст защитный барьер, чтобы они не пропускали холод.

Защита сапог

Легкое опрыскивание внешней поверхности обуви создаст защитную пленку, которая будет отталкивать воду и предотвращать появление соляных разводов.

Улучшение скольжения сан сан

Тонкий слой спрея нужно нанести на поверхность саней или коньков, чтобы они скользили значительно легче.

Защита от мороза авто

Специалисты советуют обработать замки, края дверей и стеклоочистители WD-40 – и тогда они не примерзнут даже в сильный мороз.

Спрей является универсальным помощником, который может упростить жизнь во многих случаях. С ним бытовые дела становятся намного проще.

