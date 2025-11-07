Дрова – это проверенный способ согреть дом и обеспечить комфорт и особую атмосферу для семьи. Но чтобы огонь горел ровно, без дыма и потерь тепла, дрова нужно правильно хранить, сообщает 24 Канал со ссылкой на MuratorDom.

Как организовать хранение дров во дворе?

Количество места, необходимого для дров, зависит от типа древесины. Если вы покупаете выдержанную древесину, расколотую на поленья длиной около 30 сантиметров и высушенную, вам будет достаточно сарая.

Есть несколько секретов, как правильно хранить дрова / Фото Unsplash

Если же древесина влажная – лучше всего хранить дрова на открытом воздухе под крытым навесом. Не стоит держать невысушенные бревна в помещении без сквозняков, они могут начать плесневеть. Также их не следует класть непосредственно на землю.

В месте хранения создайте бетонную стяжку. Но есть и более дешевые способы – расстелите слой гравия толщиной 5 – 7 сантиметров или постелите неиспользованные поддоны. Лучше всего разместить бревна на балках, поскольку это обеспечит хорошую изоляцию от земли и позволит циркуляцию воздуха. В любом случае следует сделать хотя бы примитивное накрытие для дров.

Как складывать дрова

Свежая древесина содержит около 50% воды. Прежде чем ее можно будет использовать в печи или камине, она должна тщательно высохнуть. А для этого важно правильно сложить дрова, сообщает Howstuffworks.



Во время укладки дров помните, что не стоит складывать их слишком плотно. Отдельные куски должны лежать свободно друг на друге. Вы можете складывать дрова корой вниз – это имеет свои преимущества. Такой способ способствует циркуляции воздуха, что облегчает сушку древесины.

