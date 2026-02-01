Как сохранить лук до следующего урожая: не будет прорастать и сохнуть

Лук портится не из-за сорта. Почти всегда причина в неправильном хранении – и этого очень легко избежать.

Зимой, а особенно в феврале, лук реагирует на любые ошибки резко – начинает прорастать, высыхать или гнить изнутри, сообщает Рrzepisy. Именно в этот период большинство запасов уходит в помойку.

Как правильно хранить лук зимой, чтобы он не портился?

Лук не стоит закрывать в контейнере или ином "замкнутом" пространстве. Даже если он кажется сухим, ему нужны несколько дней в теплом, хорошо проветриваемом месте. Излишняя влага в шейке – главная причина гнили.

Как хранить лук / Фото Unsplash

Температура должна быть стабильной. Идеальный диапазон – от +2 до +6 градусов или сухое помещение с температурой около +18, но без перепадов. Не стоит часто переставлять лук и резко менять температурный режим.

Именно такие необдуманные действия провоцируют прорастание. Также лук не любит слишком много света. При длительном освещении луковица "думает", что пришло время роста. Хранить его нужно в темном месте.

Отдельно надо помнить о воздухе. Лук не терпит герметичности. Его нельзя держать в полиэтиленовых пакетах. Лучше всего подходят сетки, деревянные ящики с отверстиями или плетеные корзины.

Есть простой секрет, который сдерживает прорастание. Перед хранением основание луковицы можно слегка подсушить возле теплого, но не горячего источника – например, на шкафу или возле батареи.

Это как бы закрывает точку роста и замедляет появление зелени. Если в помещении очень сухо, часть луковиц отдает влагу и сморщивается и пересыхает. В таком случае лучше перенести запасы в более прохладное место или использовать тканевую тару, которая сохраняет баланс.

Как не стоит хранить лук?

Нельзя держать лук в холодильнике дольше нескольких дней, пишет Оnet. Конденсат и холод запускают гниение после возвращения в тепло.

Также не стоит хранить его рядом с картофелем – он повышает влажность. Еще одна ошибка – хранить лук вместе с поврежденными или надрезанными луковицами. Один гнилой лук быстро испортит остальные. Переборка раз в 2 – 3 недели зимой – обязательная привычка, если хочется сохранить все до весны.

Какие советы стоит попробовать?