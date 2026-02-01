Як зберегти цибулю до наступного врожаю: не проростатиме і не сохнутиме

Цибуля псується не через сорт. Майже завжди причина у неправильному зберіганні – і це дуже легко попередити.

Узимку, а особливо в лютому, цибуля реагує на будь-які помилки різко – починає проростати, висихати або гнити зсередини, повідомляє Рrzepisy. Саме в цей період більшість запасів іде у смітник.

Як правильно зберігати цибулю взимку, щоб вона не псувалась?

Цибулю не варто закривати у контейнері чи іншому "замкненому" просторі. Навіть якщо вона здається сухою, їй потрібні кілька днів у теплому, добре провітрюваному місці. Зайва волога в шийці – головна причина гнилі.

Як зберігати цибулю / Фото Unsplash

Температура має бути стабільною. Ідеальний діапазон – від +2 до +6 градусів або ж сухе приміщення з температурою близько +18, але без перепадів. Не варто часто переставляти цибулю і різко змінювати температурний режим.

Саме такі необдумані дії провокують проростання. Також цибуля не любить занадто багато світла. При тривалому освітленні цибулина "думає", що настав час росту. Зберігати її потрібно у темному місці.

Окремо треба памʼятати про повітря. Цибуля не терпить герметичності. Її не можна тримати в поліетиленових пакетах. Найкраще підходять сітки, дерев’яні ящики з отворами або плетені кошики.

Є простий секрет, який стримує проростання. Перед зберіганням основу цибулини можна злегка підсушити біля теплого, але не гарячого джерела – наприклад, на шафі або біля батареї.

Це ніби закриває точку росту і уповільнює появу зелені. Якщо в приміщенні дуже сухо, частина цибулин віддає вологу і зморщується та пересихає. У такому разі краще перенести запаси в прохолодніше місце або використати тканинну тару, яка зберігає баланс.

Як не варто зберігати цибулю?

Не можна тримати цибулю в холодильнику довше кількох днів, пише Оnet. Конденсат і холод запускають гниття після повернення в тепло.

Також не варто зберігати її поряд із картоплею – вона підвищує вологість. Ще одна помилка – зберігати цибулю разом із пошкодженими або надрізаними цибулинами. Одна гнила цибуля швидко зіпсує решту. Перебирання раз на 2 – 3 тижні взимку – обов’язкова звичка, якщо хочеться зберегти все до весни.

Які поради варто спробувати?