Як зберегти цибулю до наступного врожаю: не проростатиме і не сохнутиме
- Цибулю слід зберігати у добре провітрюваному місці при стабільній температурі від +2 до +6 градусів або в сухому приміщенні з температурою близько +18 градусів без перепадів.
- Не можна тримати цибулю у герметичних контейнерах або поліетиленових пакетах, краще використовувати сітки, дерев’яні ящики з отворами або плетені кошики.
Цибуля псується не через сорт. Майже завжди причина у неправильному зберіганні – і це дуже легко попередити.
Узимку, а особливо в лютому, цибуля реагує на будь-які помилки різко – починає проростати, висихати або гнити зсередини, повідомляє Рrzepisy. Саме в цей період більшість запасів іде у смітник.
Як правильно зберігати цибулю взимку, щоб вона не псувалась?
Цибулю не варто закривати у контейнері чи іншому "замкненому" просторі. Навіть якщо вона здається сухою, їй потрібні кілька днів у теплому, добре провітрюваному місці. Зайва волога в шийці – головна причина гнилі.
Температура має бути стабільною. Ідеальний діапазон – від +2 до +6 градусів або ж сухе приміщення з температурою близько +18, але без перепадів. Не варто часто переставляти цибулю і різко змінювати температурний режим.
Саме такі необдумані дії провокують проростання. Також цибуля не любить занадто багато світла. При тривалому освітленні цибулина "думає", що настав час росту. Зберігати її потрібно у темному місці.
Окремо треба памʼятати про повітря. Цибуля не терпить герметичності. Її не можна тримати в поліетиленових пакетах. Найкраще підходять сітки, дерев’яні ящики з отворами або плетені кошики.
Є простий секрет, який стримує проростання. Перед зберіганням основу цибулини можна злегка підсушити біля теплого, але не гарячого джерела – наприклад, на шафі або біля батареї.
Це ніби закриває точку росту і уповільнює появу зелені. Якщо в приміщенні дуже сухо, частина цибулин віддає вологу і зморщується та пересихає. У такому разі краще перенести запаси в прохолодніше місце або використати тканинну тару, яка зберігає баланс.
Як не варто зберігати цибулю?
Не можна тримати цибулю в холодильнику довше кількох днів, пише Оnet. Конденсат і холод запускають гниття після повернення в тепло.
Також не варто зберігати її поряд із картоплею – вона підвищує вологість. Ще одна помилка – зберігати цибулю разом із пошкодженими або надрізаними цибулинами. Одна гнила цибуля швидко зіпсує решту. Перебирання раз на 2 – 3 тижні взимку – обов’язкова звичка, якщо хочеться зберегти все до весни.
Які поради варто спробувати?
Часті питання
Чому цибуля часто псується в зимовий період?
Цибуля в зимовий період реагує на помилки зберігання — починає проростати, висихати або гнити, особливо в лютому, коли більшість запасів може зіпсуватися через неправильне зберігання.
Які умови важливі для правильного зберігання цибулі взимку?
Цибулю слід зберігати в теплому, добре провітрюваному місці, де температура стабільна — від +2 до +6 градусів або близько +18 без перепадів. Важливо уникати герметичності та тривалого освітлення, зберігати в темному місці, використовуючи сітки або дерев’яні ящики з отворами.
Яких помилок слід уникати при зберіганні цибулі?
Не варто зберігати цибулю в холодильнику довше кількох днів, поруч із картоплею, або з пошкодженими цибулинами, оскільки це може спричинити гниття. Рекомендується регулярно перебирати цибулю раз на 2—3 тижні, щоб уникнути псування.