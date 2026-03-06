Огородник на своем ютуб-канале "Украинское село" отметил, что уже с 10 марта на участках с открытым грунтом можно постепенно заходить на грядки.

Что делать с клубникой в начале марта?

Первым делом стоит очистить кусты от старых листьев и проверить состояние растений после зимы. По словам аграриев, большинство кустов хорошо переживает морозы, поэтому часто до 90% насаждений сохраняются.

В начале весны клубнику уже можно подкармливать гранулированными удобрениями. Их советуют подсыпать под куст на небольшом расстоянии от корней. Лучше всего растения реагируют на фосфорные и калийные удобрения, которые стимулируют развитие корневой системы и накапливаются в почве до периода активного роста.

Такой способ подкормки подходит для небольших домашних участков, где есть возможность обработать каждый куст отдельно. Первые весенние работы стоит начинать тогда, когда почва немного подсохнет и на участке не будет стоять вода после таяния снега.

Interia Kobieta пишет, что в марте надо обрезать любые сухие части клубники и проверить наличие любых признаков патогенов. Если листья поражены грибковым заболеванием, то можно применить соответствующее противогрибковое средство.

Для рыхления почвы достаточно взять мотыгу и осторожно сдвинуть почву между кустами, чтобы ее аэрировать. Делать это нужно осторожно и деликатно, поскольку клубника имеет поверхностную корневую систему.

Польские дачники советуют использовать в марте навоз и компост для удобрения клубники. Они содержат концентрированное количество удобрений, калия и фосфора, которые являются как раз необходимыми для роста клубники. Также можно использовать азотные удобрения, но только тогда, когда растение начнет выпускать первые молодые листочки.

