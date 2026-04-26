Не выбрасывайте скошенную траву: садоводы рассказали о ее пользе

В апреле трава уже достаточно активно растет, поэтому большинство дачников берутся за ее скашивание. Впрочем, скошенную траву не стоит выбрасывать, поскольку она способна стать удобрением для других растений.

Подкормка растений необходима для роста, поскольку обеспечивает питательные вещества, которые необходимы для роста и цветения, пишет Epic Gardening.

Как использовать скошенную траву?

Вместо покупки уже готового удобрения, можно воспользоваться натуральным вариантом. Эксперт по компостированию Эрик Стеффруд рассказал, что домашнее удобрение на основе травы является идеальной подкормкой для растений, от которой почему-то все избавляются.

Будучи растительным материалом, трава уже содержит много питательных веществ, которые являются полезными для растений. В ней содержится азот, фосфор, калий и различные микроэлементы.

Весной растениям очень необходимы питательные вещества для роста, которые состоят из трех основных элементов: азота, фосфора и калия, которые содержатся в скошенной траве.



Скошенная трава является хорошим удобрением / Фото Pexels

Можно просто рассыпать скошенную траву на участке, а потом перекопать ее с почвой. Благодаря этому она быстро разложится, высвобождая питательные вещества для культур.

Газонокосарки можна придбати на Промі. Для дорожчих покупок на Prom доступна опція “Оплатити частинами” – замовлення від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 платежі.

На сайте Martha Stewart говорится о том, что скошенную траву можно посыпать поверх почвы, чтобы она действовала как слой мульчи – удерживала влагу и предотвращала рост сорняков.

Некоторые садоводы сажают растения в ящики, поэтому для того, чтобы получить ранний урожай, достаточно лишь наслоить сверху свежескошенной травы.

Кроме того, скошенная свежая трава – замечательная пища для кроликов, зайцев, коровы или козы. Однако очень важно, чтобы она не была обработана химическими веществами или гербицидом.

