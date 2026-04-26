Не выбрасывайте скошенную траву: садоводы рассказали о ее пользе
- Скошенная трава может быть использована как удобрение, поскольку содержит азот, фосфор, калий и другие питательные вещества.
- Траву можно рассыпать на почве для подкормки растений или использовать как мульчу для удержания влаги и предотвращения роста сорняков.
В апреле трава уже достаточно активно растет, поэтому большинство дачников берутся за ее скашивание. Впрочем, скошенную траву не стоит выбрасывать, поскольку она способна стать удобрением для других растений.
Подкормка растений необходима для роста, поскольку обеспечивает питательные вещества, которые необходимы для роста и цветения, пишет Epic Gardening.
Читайте также Садоводов призывают посыпать сад корицей в апреле: зачем это делать
Как использовать скошенную траву?
Вместо покупки уже готового удобрения, можно воспользоваться натуральным вариантом. Эксперт по компостированию Эрик Стеффруд рассказал, что домашнее удобрение на основе травы является идеальной подкормкой для растений, от которой почему-то все избавляются.
Будучи растительным материалом, трава уже содержит много питательных веществ, которые являются полезными для растений. В ней содержится азот, фосфор, калий и различные микроэлементы.
Весной растениям очень необходимы питательные вещества для роста, которые состоят из трех основных элементов: азота, фосфора и калия, которые содержатся в скошенной траве.
Скошенная трава является хорошим удобрением / Фото Pexels
Можно просто рассыпать скошенную траву на участке, а потом перекопать ее с почвой. Благодаря этому она быстро разложится, высвобождая питательные вещества для культур.
На сайте Martha Stewart говорится о том, что скошенную траву можно посыпать поверх почвы, чтобы она действовала как слой мульчи – удерживала влагу и предотвращала рост сорняков.
Некоторые садоводы сажают растения в ящики, поэтому для того, чтобы получить ранний урожай, достаточно лишь наслоить сверху свежескошенной травы.
Кроме того, скошенная свежая трава – замечательная пища для кроликов, зайцев, коровы или козы. Однако очень важно, чтобы она не была обработана химическими веществами или гербицидом.
Какие еще есть советы для дачников?
Метод с ржавыми гвоздями неэффективен для гортензий, поскольку форма железа не усваивается растениями. Эксперты рекомендуют использовать хелатное железо и снижать рН почвы для эффективной подкормки гортензий.
Некоторые популярные растения, такие как гиацинт, пуансеттия, клематис, амариллис и ирис, содержат токсичные вещества, которые могут быть опасными для людей и животных.
Частые вопросы
Почему подкормка растений является важной для их роста?
Подкормка растений необходима для роста, поскольку она обеспечивает питательные вещества, необходимые для роста и цветения. Особенно важны азот, фосфор и калий, которые содержатся в скошенной траве.
Как можно использовать скошенную траву в качестве удобрения?
Скошенную траву можно рассыпать на участке и перекопать с почвой - это способствует быстрому разложению и высвобождению питательных веществ. Также ее можно использовать как слой мульчи, удерживающий влагу и предотвращающий рост сорняков.
Какие предостережения следует учитывать при использовании скошенной травы для животных?
Скошенная свежая трава может быть отличной пищей для кроликов, зайцев, коров или коз, но важно, чтобы она не была обработана химическими веществами или гербицидами.