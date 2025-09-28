Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Шведская "уборка смерти" – секрет идеально организованного и чистого дома
28 сентября, 18:54
3

Шведская "уборка смерти" – секрет идеально организованного и чистого дома

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Шведская "уборка смерти" предполагает выбрасывание ненужных вещей, чтобы облегчить задачу разбора вещей после смерти для близких.
  • Этот метод организации фокусируется на альтруистической мотивации и позволяет переосмыслить накопленные предметы, в отличие от японского метода Мари Кондо, который базируется на радости от вещей.

"Уборка смерти" звучит очень мрачно и на самом деле даже не была изначально организационным методом. Впрочем, этот простой способ сортировки вещей поможет навести порядок в любом доме.

"Уборка смерти" раньше рассматривалась как раннее планирование наследства – оно предусматривало выбрасывание всех вещей, которые уже не нужны. Суть метода заключается в том, чтобы близкие были избавлены от задачи разбираться с горой вещей после смерти человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Сорванные помидоры созреют уже в холодильнике: гениальный метод

Эксперт по организации Сара Гиллер Нельсон убеждена, что это отличный способ понять, какие вещи в доме действительно имеют ценность, а какие – нет.

В чем суть шведской "уборки смерти"?

При организации дома по шведскому методу вы решаете, как распорядиться своими материальными благами после смерти – и это потенциально мрачный процесс, который, впрочем, позволяет по-новому посмотреть на накопленные предметы в доме.

Шведская уборка смерти использует все аспекты типичной организации: сортировка, категоризации и выбрасывание вещей. Но с этим способом уборки и организации разница заключается в том, что вы не уменьшаете количество вещей только для того, чтобы поддерживать порядок в доме. Мотивация здесь более альтруистическая: разгрузить семью и лично подарить некоторые вещи.

Кроме того, темп такой организации менее поспешный и более рефлексивный.

Я описываю это как разгрузка ваших вещей, пока вы живы, вместо того, чтобы оставлять эту задачу членам семьи после вашей смерти,
– объяснила организатор пространства Хизер Айелло.

Шведы известны своей прямотой и практичностью – и в шведской культуре ценится организованность, а также ответственность за свои вещи и свой беспорядок.

Какие есть другие способы организации пространства?

В противовес достаточно мрачному "уборке смерти" существует способ расхламить свой дом от японки Мари Кондо, пишет BBC. Она считает, что во время наведения порядка у себя в доме, человек также наводит порядок в своей жизни и даже в своем прошлом.

Метод, по которому она советует сортировать вещи, прост: нужно просто взять вещь в руки и спросить себя, приносит ли она радость? Если ответ – нет, тогда ее можно смело выбрасывать.

Что еще об уборке нужно знать?

Частые вопросы

Что такое 'уборка смерти' и в чем ее суть?

'Уборка смерти' - это метод раннего планирования наследства, который предусматривает выбрасывание всех ненужных вещей. Суть метода в том, чтобы близкие не должны были разбираться с горой вещей после смерти человека.

Какова главная мотивация 'уборки смерти'?

Главная мотивация 'уборки смерти' - это альтруистическое желание разгрузить семью и лично подарить некоторые вещи. Это отличается от обычной уборки, где уменьшение количества вещей делается для поддержания порядка в доме.

Какие есть альтернативы 'уборке смерти'?

Альтернативой 'уборке смерти' является метод Мари Кондо, который заключается в том, чтобы сортировать вещи, спрашивая себя, приносят ли они радость. Если нет - их можно выбрасывать, что помогает навести порядок не только в доме, но и в жизни.

Что такое 'уборка смерти' и в чем ее суть?

'Уборка смерти' - это метод раннего планирования наследства, который предусматривает выбрасывание всех ненужных вещей. Суть метода в том, чтобы близкие не должны были разбираться с горой вещей после смерти человека.

Какова главная мотивация 'уборки смерти'?

Главная мотивация 'уборки смерти' - это альтруистическое желание разгрузить семью и лично подарить некоторые вещи. Это отличается от обычной уборки, где уменьшение количества вещей делается для поддержания порядка в доме.

Какие есть альтернативы 'уборке смерти'?

Альтернативой 'уборке смерти' является метод Мари Кондо, который заключается в том, чтобы сортировать вещи, спрашивая себя, приносят ли они радость. Если нет - их можно выбрасывать, что помогает навести порядок не только в доме, но и в жизни.