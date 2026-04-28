Ремень больше не понадобится: простой трюк, который позволит одеть широкие джинсы

Если джинсы слишком свободны в талии, то ситуацию оказывается очень легко исправить. Не надо даже идти к портнихе или одевать ремень. В тактике появилось гениальное решение, которое требует всего несколько секунд времени.

Иногда джинсы могут хорошо сидеть по фигуре, но слишком широкие у талии. Чтобы не одевать ремень, который создает много неэстетических морщин, обратите внимание на лайфхак, который опубликовала в своем токтоке иностранный блоггер Be Brown.

Как одеть широкие джинсы?

В своем видеоролике пользовательница показала, как можно быстро превратить джинсы оверсайз в вещь, которая идеально сядет по вашей фигуре. Для этого метода не требуется никакого шитья, разрезание или повреждение материала.

Лучший способ уменьшить ширину джинсов– это трюк с пуговицами. Вместо обычного застегивания джинсов, нужно взять металлическую пуговицу и протянуть ее через первую шлейку для ремня, расположенную с той же стороны (обычно с левой стороны молнии).

После протягивания пуговицы через петлю его нужно закрепить в петле для пуговиц с правой стороны. Такая стяжка затягивает пояс и создаст ассиметричный вид джинсов.

Как уменьшить широкие джинсы: смотрите видео

И если ваши джинсы слишком свободны сзади, тогда нужно воспользоваться трюком со шнуровкой, который продемонстрировала блоггер Марисса Мари Ричардс.

Нужно протянуть ее с внутренней стороны джинсов, а потом только завязать их на талии. После такого трюка джинсы уже не будут выглядеть со спины как широкие.

Трюк со шнуровкой на джинсах: смотрите видео

#jeanhack #jeans ♬ original sound - marissamarierichards @marissamarierichards This has changed my life no joke! Since having a baby I completely lost my bum lololol so all of my jeans are falling off my body. This makes jeans just fit soo much better and this would make high waisted jeans snatch in your waist. Thank me later xxx #denim

Какие джинсы в тренде в 2026 году?

Среди самых популярных и универсальных моделей, которые подходят практически любому типу фигуры остаются снова в моде прямые джинсы, пишет Elle. Кроме того, зауженные джинсы, которые плотно обжимают ногу, еще раз возвращаются к нашим гардеробам.

Заметным трендом этого года станет деконструированный деним, благодаря которому образы получают более интересный вид. А вот альтернативой классическим голубым моделям станет темный деним. Также летом в моду традиционно возвращаются белые джинсы., которые станут идеальной базой для весенне-летних образов.

