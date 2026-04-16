Блогерша София Сизова рассказала в своем инстаграме несколько вариантов, которые помогут определить, сядут ли брюки или джинсы даже без примерки.

Порой даже правильный размер не всегда подходит, поэтому определенные трюки помогут все быстро и легко понять.

Как купить брюки без примерки?

Первый вариант

Сожмите руку в кулак и вставьте ее в пояс брюк. Если рука входит свободно, без давления и лишнего пространства – то размер, скорее всего, ваш.

Второй вариант

Брюки нужно обернуть вокруг шеи и соединить края. Этот способ часто используют как ориентир для определения объема талии.

Если ткань легко сошлась – посадка должна быть удачной. Если же не хватает длины или остается пространство – то это признак того, что размер не подходит.

Третий вариант

Чтобы оценить длину, штаны нужно взять за края и растянуть в руках. Таким образом можно примерно понять, как они будут выглядеть на ногах и не будут ли они короткими или слишком длинными.

Как проверить размер брюк без примерки: смотрите видео

Эти методы достаточно удобны, поскольку не требуют никаких дополнительных инструментов. Все можно легко проверить прямо в магазине.

Но если вы любите заказывать джинсы и брюки онлайн, то нужно ориентироваться не только на привычный размер, но и на таблицу размеров конкретного бренда, поскольку они могут отличаться.

Кроме того, нужно обращать внимание на состав ткани. Хлопок практически не тянется, а модели с эластаном имеют большую эластичность и могут лучше подстраиваться под фигуру.

Какие джинсы в тренде в 2026 году?

Среди самых популярных и универсальных моделей, которые подходят практически любому типу фигуры остаются снова в моде прямые джинсы, пишет Elle. Кроме того, зауженные джинсы, которые плотно обжимают ногу, в очередной раз возвращаются в наши гардеробы.

Заметным трендом этого года станет деконструированный деним, благодаря которому образы получают более интересный вид. А вот альтернативой классическим голубым моделям станет темный деним. Также летом в моду традиционно возвращаются белые джинсы, которые станут идеальной базой для весенне-летних образов.