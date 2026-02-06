Даже старый желтый подоконник станет белым как снег: как быстро вернуть ему привлекательность

Пожелтевшие подоконники это очень распространенная проблема. Может казаться, что ее невозможно обойти, однако на самом деле все не так страшно.

Рано или поздно белоснежный пластиковый подоконник теряет свой вид, приобретая неприятный желтый оттенок. Причиной тому являются солнечные лучи, тепло от радиаторов, кухонный жир и микроскопические царапины, куда въедается пыль, рассказывает Rafil.

Хотя изменение структуры пластика под воздействием ультрафиолета – процесс сложный, большинство загрязнений можно устранить с помощью действенного самодельного средства.

Как вернуть подоконнику белый цвет?

Секретным ингредиентом в борьбе за чистоту является соль борной кислоты, или тетраборат натрия. Порошковый вариант можно купить в любом хозяйственном магазине.

Белый подоконник – важная часть эстетики / Фото Freepik

Насыпьте в емкость 1 столовую ложку порошка тетрабората. Добавьте небольшое количество геля для мытья посуды или универсального моющего средства. Тщательно перемешайте до состояния густой однородной массы (консистенция густой сметаны), чтобы крупинки порошка растворились.

Предварительно протрите поверхность от пыли обычной водой. Затем с помощью губки нанесите пасту тонким слоем на пожелтевшие участки. Не пытайтесь сразу тереть поверхность – дайте средству поработать от 10 до 30 минут. Масса не должна высохнуть, поэтому постоянно увлажняйте ее из распылителя.

Затем просто протрите подоконник влажной тряпкой, тщательно смойте остатки чистой водой и вытрите насухо.

Что делать, если грязь осталась?

Если результат еще не идеальный, лучше повторить процедуру еще раз - деликатное многослойное очищение всегда безопаснее для пластика, чем агрессивная химия, советует Onet.

Не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы избежать раздражения кожи. А еще никогда не смешивайте соль борной кислоты с кислотами или хлором – это приведет к опасной химической реакции.

Какие советы стоит сохранить?