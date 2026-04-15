Эти 5 мест в вашей спальне невероятно грязные: большинство и не догадывается

Возможно, вам кажется, что ваша спальня идеально чистая: вы протираете полки, вовремя заменяете постельное белье и тому подобное. Но есть несколько уголков, о которых вы точно забыли.

Когда говорится об уборке, спальня может показаться довольно простой зоной: работы здесь вроде бы немного. Впрочем, на самом деле это не совсем так, пишет Better Homes&Gardens. Существует очень большая вероятность, что в вашей спальне накапливается немало грязи в местах, куда вы редко заглядываете.

Какие места в спальне стоит убирать тщательнее?

Выключатели света

Подумайте, насколько часто вам приходится включать и выключать свет в спальне – а теперь подумайте о том, когда вы в последний раз протирали выключатели. Если вы не можете вспомнить, вы не одиноки. Впрочем, жир и грязь с рук легко переносится на панель выключателя, хоть и накапливается незаметно.

Корзина для белья

В вашей корзине для белья может быть не только грязная одежда, но и просто грязь. Они накапливают пыль, когда туда кладут вещи, и если вы часто бросаете в корзину потные вещи, там также может появиться плесень.

Ежемесячно качественно протирайте пластиковые корзины дезинфицирующим средством, чтобы поддерживать его в чистоте.

Плинтусы и пол под мебелью

Пространство под кроватью и вокруг нее может очень быстро превратиться в место накопления пыли, ворса и шерсти домашних любимцев. То же касается и плинтусов, и особенно тех, что спрятаны за мебелью.

Матрас

Даже если вы регулярно заменяете постельное белье, ваш матрас также загрязняется. И из-за того, что обычно его не видно, многие люди даже не задумываются о том, что его также стоит почистить, пишет Express.

Декоративные подушки и пледы

Вы можете гордиться тем, что ваша кровать выглядит очень нарядно – с хорошим пледом и несколькими изысканными подушками. Но когда вы в последний раз стирали их? Эти вещи лежат на виду почти все время, а затем накапливают немало пыли и грязи.

