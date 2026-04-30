Розы зацветут пышнее: названо идеальное время для полива: названо идеальное время для полива

Розы считаются "королевами сада", однако ухаживать за ними не так уж и легко. Самым сложным в выращивании цветов является соблюдение четкого графика полива.

Если поливать кусты роз слишком часто, то можно повредить корневую систему, а если пропустить полив, то цветы могут завянуть, пишет Real Simple.

Когда нужно поливать розы?

Цветовод Кортни Сикс советует поливать розы рано утром. Утренний полив дает розам время полностью впитать влагу и позволяет воде на листьях высохнуть в течение дня. Если полить розы вечером, то влажные листья могут привести к грибковым проблемам.

Лучше всего кусты поливать так, чтобы смачивать почву вокруг корней, а не листья. Увлажнять розы стоит осторожно, чтобы не разбрызгивать воду, которая может распространять болезни и грибок.



Розы лучше всего поливать утром / Фото Freepik

Как часто поливать розы?

Частота полива зависит от нескольких факторов. Важно учитывать количество осадков, температуру, а также то, как давно были посажены розы. Молодые растения надо поливать через день, чтобы помочь образовать крепкие корни.

Уже хорошо укоренившиеся розы можно поливать только раз в неделю, а в жаркую или сухую погоду нужно увеличить увлажнение до 2 – 3 раз в неделю. Поливать розы можно с помощью лейки или шланга с мягкой распылительной насадкой.

Садоводы добавляют, что обязательной является мульча. Небольшая впадина вокруг растения помогает направлять воду к корням, а несколько сантиметров мульчи поможет удержать влагу и регулировать температуру почвы.

В апреле и в начале мая следует подкармливать розы удобрениями, богатыми на калий, азот и фосфор, для улучшения цветения и укрепления корней, пишет Express. Весной целесообразно использовать гранулированное удобрение с медленным высвобождением и дополнительно применять домашние средства.

