Вероятно, у каждого человека в гардеробе найдется по крайней мере одна пара кроссовок –и стирать их нужно значительно чаще, чем большинство людей это делают.

Кроссовки – это обувь для спорта, бега и активного отдыха, а это значит, что они особенно часто пачкаются, а ноги в них потеют, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Поэтому, стирать их нужно регулярно. Но как это сделать, чтобы не тереть обувь вручную, знают не все.

Интересно Как правильно стирать обувь в стиральной машинке: 6 правил, которые спасут кроссовки

Насколько часто нужно стирать кроссовки?

Идеального ответа, к сожалению, здесь не существует, и нужно отталкиваться от того, как часто и где именно вы носите обувь. Если на кроссовках появились видимые пятна, впрочем, их лучше почистить сразу – или с помощью точечной очистки, или же постирать их полностью.

Кроссовки, что носят только изредка, требуют тщательной чистки по крайней мере раз в сезон. Но если вы носите кроссовки несколько раз в неделю или даже чаще, нужно стирать их в машинке или вручную каждые две недели.

Важно! Перед тем как начинать стирку любых кроссовок, нужно прочитать этикетку: там обычно указана вся важная информация по уходу за обувью. Некоторые кроссовки нельзя стирать в машинке, а другие можно чистить только сухим способом или в химчистке, поэтому даже ручная стирка для них не подойдет.

На каком режиме стирать обувь в машинке?

Один из важнейших этапов стирки кроссовок – это выбор режима стиральной машины. От этого зависит, очистится ли обувь как следует, а также не разлезется ли она после стирки.



Обувь нужно стирать осторожно / Фото Pexels

Выбирать советуют теплую или холодную воду и деликатный режим – он поможет избежать повреждения подошвы обуви. Скорость отжима нужно установить самую низкую, иначе стиральная машина может потерять баланс.

Внимание следует уделить также и выбору моющего средства, пишет Martha Stewart. Если кроссовки белые, можно использовать кислородный порошок – он поможет справиться со сложными пятнами и загрязнениями. Но жидкое средство будет работать лучше.

Кроме того, в случае сложных загрязнений на кроссовках можно предварительно замочить их в уксусе – оставить обувь в нем нужно всего на 3 минуты, и это даст невероятный результат.

Что еще нужно знать о стирке?