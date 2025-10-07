Не розлізуться і не деформуються: ідеальний режим машинки для прання кросівок
- Для прання кросівок рекомендується використовувати теплу або холодну воду та делікатний режим, щоб уникнути пошкодження взуття.
- Для білого взуття можна використовувати кисневий порошок або рідкий засіб, а для складних забруднень рекомендується короткочасне замочування в оцті.
Певно, у кожної людини в гардеробі знайдеться принаймні одна пара кросівок – і прати їх потрібно значно частіше, ніж більшість людей це роблять.
Кросівки – це взуття для спорту, бігу та активного відпочинку, а це значить, що вони особливо часто брудняться, а ноги у них пітніють, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. Отож, прати їх потрібно регулярно. Та як це зробити, аби не терти взуття вручну, знають не всі.
Наскільки часто потрібно прати кросівки?
Ідеальної відповіді, на жаль, тут не існує, і потрібно відштовхуватися від того, як часто і де саме ви носите взуття. Якщо на кросівках з'явилися видимі плями, втім, їх краще почистити одразу – або за допомогою точкового очищення, або ж випрати їх повністю.
Кросівки, що носять тільки зрідка, потребують ретельного чищення принаймні раз на сезон. Та якщо ви носите кросівки кілька разів на тиждень чи навіть частіше, потрібно прати їх у машинці чи вручну кожні два тижні.
Важливо! Перед тим як починати прання будь-яких кросівок, потрібно прочитати етикетку: там зазвичай вказана уся важлива інформація щодо догляду за взуттям. Деякі кросівки не можна прати у машинці, а інші можна чистити тільки сухим способом чи у хімчистці, тож навіть ручне прання для них не підійде.
На якому режимі прати взуття у машинці?
Один з найважливіших етапів прання кросівок – це вибір режиму пральної машини. Від цього залежить, чи очиститься взуття як слід, а також чи не розлізеться воно після прання.
Взуття потрібно прати обережно / Фото Pexels
Обирати радять теплу або ж холодну воду та делікатний режим – він допоможе уникнути пошкодження підошви взуття. Швидкість віджиму потрібно встановити найнижчу, інакше пральна машина може втратити баланс.
Увагу слід приділити також і вибору мийного засобу, пише Martha Stewart. Якщо кросівки білі, можна використати кисневий порошок – він допоможе впоратися зі складними плямами та забрудненнями. Але рідкий засіб працюватиме краще.
Окрім того, у випадку складних забруднень на кросівках можна попередньо замочити їх у оцті – залишити взуття у ньому потрібно всього на 3 хвилини, і це дасть неймовірний результат.
Що ще потрібно знати про прання?
- Не усе взуття, виявляється, можна прати у машинці – є деякі види, які можуть просто розлізтися після такого чищення. Для того, аби уникнути прикрої помилки, про це потрібно знати перед пранням.
- Також народними методами можна позбутися запаху сирості на речах: для цього потрібно використати всього кілька елементарних інгредієнтів, що знайдуться в кожному домі.
Часті питання
Як часто потрібно прати кросівки?
Частота прання кросівок залежить від того, як часто і де ви їх носите. Якщо на кросівках з'явилися видимі плями, їх краще почистити одразу. Кросівки, що носять зрідка, потребують чищення раз на сезон, а ті, які використовуються частіше — кожні два тижні.
Який режим пральної машини обрати для прання кросівок?
Для прання кросівок радять обрати теплу або холодну воду та делікатний режим, щоб уникнути пошкодження підошви. Швидкість віджиму повинна бути найнижчою, щоб пральна машина не втратила баланс.
Які мийні засоби краще використовувати для прання кросівок?
Для прання білих кросівок можна використати кисневий порошок для складних плям, але рідкий засіб працюватиме краще. Перед пранням кросівки можна замочити в оцті на 3 хвилини для кращого результату.