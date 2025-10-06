Началась дождливая осень, а это значит, что стирать обувь придется чаще. Какая обувь точно не предназначена для стиральной машины – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Home.

Какую обувь нельзя стирать в стиралке?

Спортивная обувь и кроссовки обычно делаются из таких тканей и материалов, которые прекрасно подходят для стирки. Однако класть в стиралку их нужно в специальном мешочке.

А вот кожаную и замшевую обувь нельзя класть в стиралку ни в коем случае. Материал просто "разлезется", и вам придется снова идти в магазин.

Кроссовкам не страшна стиральная машина / Фото Freepik

То же самое касается клееной обуви. Часто можно стать "жертвой", если бросить в стиралку обувь на каблуках – они просто отлетят.

Как стирать обувь в стиральной машине?

Высокая температура – враг любой обуви. Поэтому стирать ее нужно до 40 градусов. Также обувь категорически запрещено отжимать, советуют пользователи на Reddit.

Если ваша стиралка имеет режим ручной стирки – это идеальная опция для обуви. Также обратите внимание на этикетку: обычно там указаны параметры стирки или информация о запрете.

Какие еще лайфхаки пригодятся?