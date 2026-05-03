Когда сажать помидоры в мае: дачники назвали лучшее время

Помидоры являются одними из самых популярных культур для домашнего выращивания, однако определить идеальное время для посадки не так уж и просто.

От срока посадки во многом зависит результат, пишет Women and Home. И хоть помидоры не слишком прихотливы и хорошо подходят даже для новичков, важно учитывать погодные условия.

Когда сажать помидоры?

Если даже у вас уже есть рассада, которая готова к пересадке, важно не спешить. Главным ориентиром является температура воздуха.

Специалисты советуют высаживать помидоры лишь тогда, когда ночная температура стабильно держится на уровне не ниже 10 градусов тепла примерно неделю. Холодные ночи плохи тем, что могут замедлить развитие корневой системы, а заморозки способны уничтожить растения.



Помидоры следует сажать, когда уже стабилизируется температура / Фото Unsplash

Даже кратковременное снижение температуры ниже этого предела может вызвать стресс у растений – это можно заметить по изменению цвета листьев. Поэтому перед высадкой следует учитывать климатические особенности своего региона и период последних заморозков.

Как подготовить рассаду к высадке?

Правильная подготовка рассады имеет большое значение. Перед высадкой растения нужно закалить.

В течение 7 – 10 дней их постепенно приучают к открытому воздуху: сначала выносят ненадолго, а затем увеличивают время пребывания, включая солнце и легкий ветер. На ночь рассаду следует заносить в тепло, пока погода не станет стабильной.

Сажать помидоры стоит в солнечном и защищенном от ветра месте. Важно также позаботиться о дренаже, поскольку помидоры плохо реагируют на холодный и переувлажненный грунт. Перед высадкой участок надо улучшить компостом и добавить удобрение с постепенным высвобождением питательных веществ.

Когда я сажаю помидоры, то бросаю ложку органического удобрения для помидоров на дно лунки, прежде чем посадить растение. Как только мой помидор начнет расти и плодоносить, я подпитываю удобрениями его каждые 3 – 4 недели,

– рассказал садовод Брайан Бригантти для Good Housekeeping.

Перед пересадкой помидоры рекомендуют хорошо полить, чтобы корневая система была увлажненной. Растения следует глубоко высаживать, заглубляя часть стебля до первых листьев – это будет способствовать лучшему укоренению. Обеспечив дальнейший базовый уход, кусты летом порадуют обильным урожаем вкусных и крупных плодов.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, которая мешает воде и воздуху попадать к корням, или смешивать ее с компостом.