Многие дачники опасаются, что "простой" в работе на огороде на целую неделю в апреле может серьезно повлиять на будущий урожай. 24 Канал пообщался со священником УГКЦ Михаилом Квасюком, чтобы выяснить, действительно ли нельзя ничего сажать перед Пасхой.

Можно ли работать на огороде перед Пасхой?

Многие люди верят, что в неделю, которая предшествует Пасхе, вообще запрещено работать в саду и на огороде. Впрочем, священник считает, что если от посадок зависит ваша работа – тогда это вполне разрешено.

Многие люди уже высадили картофель и облагородили сад, и нет ничего плохого в том, чтобы "грамотно спланировать время".

Я не думаю, что кто-то будет сажать картофель в субботу перед Пасхой или в сам день Пасхи, или в понедельник после нее. Мы не видели своих родных, близких, хотим побыть с ними. Поэтому это даже бессмысленно объяснять. Закончите светлую неделю – и вперед к работе,

– поделился он.

В то же время вспомнил Михаил Квасюк и о том, что раньше люди в селах часто просили священника благословить семена и землю перед Пасхой – для этого использовали молитвы из "Требника". Впрочем, сейчас, хоть все молитвы и остались, все меньше людей просят о них или вообще их используют.

В то же время многие верующие пытаются воздержаться от посадок в Страстную неделю – многие верят, что в течение этих семи дней "земля не принимает семян". В Библии нет прямого запрета на посадки или работу с землей, но большинство людей пытаются провести это время в молитвах и покое, пишет ТСН. Впрочем, если погода хорошая, а время поджимает, можно заняться работой в почве в четверг – посадить зелень или простые растения, не требующие особого копания в земле.

