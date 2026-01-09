Не все водители знают, а зря: вот как долго нужно прогревать машину зимой
- Прогрев машины зимой не является обязательным для современных автомобилей, поскольку они разработаны для быстрого и эффективного прогрева.
- Для старых моделей достаточно прогревать двигатель 1-3 минуты, чтобы масло разогрелось и обеспечило комфорт пассажирам.
Если у вас есть автомобиль, вероятно, вам уже неоднократно приходилось слышать о том, что в холода его нужно обязательно прогревать перед движением. Впрочем, не все водители знают, зачем это делать, и сколько времени на это тратить.
Опытные водители зимой никогда не трогаются на машине сразу. Вместо этого они ждут, пока двигатель прогреется – а также ходят в гараж и прогревают машину даже тогда, когда не планируют ею пользоваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
Интересно Способен ли кислородный порошок справиться с пригоревшей сковородкой: честный ответ
Зачем прогревать машину перед ездой?
В прошлом водители обычно запускали двигатели для того, чтобы смазочные материалы прогрелись и попали в жизненно важные движущиеся части автомобиля. Это нужно было из-за того, что раньше смазочные материалы, в том числе и моторное масло, были намного гуще.
Двигатели и трансмиссии в прошлом также разрабатывали с большими отверстиями между движущимися частями, и именно поэтому нужно было более густое масло. И старомодный карбюраторный двигатель может заглохнуть, если не дождаться, пока масло разогреется.
Но сейчас машины работают уже не так – они разработаны для быстрого и эффективного прогрева, и это уменьшает потребность в длительной работе на холостом ходу. И это значит, что сейчас прогревать машину уже не нужно – и среди минусов современных моделей то, что расходуется больше топлива, а двигатель изнашивается быстрее.
Нужно ли прогревать машину зимой?
Эксперты говорят – да, но не для того, чтобы позволить маслу течь как следует. Здесь скорее говорится о комфорте пассажиров – ведь в дни, когда температура на улице действительно холодная, запуск двигателя за несколько минут до начала движения может значительно улучшить комфорт.
Многие современные автомобили имеют дистанционный запуск с помощью брелока, который водитель может использовать еще до того, как сядет в машину.
Впрочем, если у вас старая модель машины, без прогрева не обойтись. Но вопреки распространенным мифам, вам совсем не нужно сидеть в машине без движения 10 – 15 минут. На самом деле для того, чтобы масло прогрелось, достаточно будет всего 1 – 3 минут.
Что еще стоит знать владельцам автомобилей?
Не все автомобилисты знают, что в морозную погоду лучше не оставлять в машине газированные напитки. Причина необычная, однако серьезная, и может влететь "в копеечку".
А вот для того, чтобы максимально эффективно очистить стекло машины, совсем необязательно покупать магазинное средство – достаточно сделать домашнее из трех простых ингредиентов.
Частые вопросы
Почему опытные водители зимой прогревают машину перед поездкой?
Опытные водители прогревают машину, чтобы обеспечить комфорт пассажирам - в холодные дни запуск двигателя за несколько минут до начала движения может значительно улучшить комфорт в салоне.
Есть ли необходимость прогревать современные машины так, как это делали в прошлом?
Современные автомобили разработаны для быстрого и эффективного прогрева, что уменьшает потребность в длительной работе на холостом ходу - сейчас прогревать машину длительное время уже не нужно.
Какие советы дают эксперты по прогреву старых моделей автомобилей зимой?
Эксперты советуют прогревать старые модели автомобилей зимой, но достаточно всего 1 - 3 минуты, чтобы масло прогрелось, вопреки распространенным мифам о необходимости 10 - 15 минутного прогрева.