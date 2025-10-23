Большинство об этом даже не задумывается, но есть бытовые устройства, которые даже в выключенном состоянии все равно продолжают потреблять энергию, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Специалисты говорят, что каждый год владелец дома может тратить впустую до 30% электроэнергии. Расходы приходятся именно на те приборы, которыми мы пользуемся только при необходимости, а они продолжают "тянуть" свет даже тогда, когда выключены.

Какие приборы нужно выключать из розетки?

Электрочайник, тостер и мелкая кухонная техника

Даже в режиме ожидания электрочайник, кофемашина, фритюрница или тостер – способны все равно потреблять электроэнергию. Больше всего тянут свет приборы с цифровым дисплеем.

Очистители воздуха и кондиционеры

Когда выходите из дома по делам – в магазин, или на почту, то постарайтесь выключать очиститель воздуха. Во-первых, оставлять включенное устройство опасно, а во-вторых, когда вас нет дома, то очищать воздух нет смысла. Относительно кондиционера, то даже минимальный включенный режим все равно потребляет свет.



Очистители воздуха нужно выключать / Фото Pexels

Зарядка для телефона

Даже если телефон не подключен к зарядке, то адаптер все равно потребляет энергию. После того, как телефон зарядится, зарядку сразу надо забирать из розетки.

Свет

Если вы готовите еду на кухне, то выключайте свет в спальне, поскольку за время вашего отсутствия, вы существенно увеличиваете потребление энергии. Это же касается вечернего ритуала приема душа. Даже 5 – 10 минут способны изменить ситуацию, когда свет будет включен только в ванной, а не во всех комнатах.

В издании Real Simple говорится о девайсах, которые нельзя включать в удлинитель. Специалисты определили, что нельзя к удлинителям подключать холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи и обогреватели.

Они имеют высокую мощность, а это может привести к перегреву и пожару. Подключение мелкой кухонной техники к удлинителю может также привести к перегрузке и расплавлению изоляции на шнурах.

