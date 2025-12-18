Не машина и не порошок: почему 9 из 10 людей неправильно стирают постельное белье

Постельное белье кажется самой простой вещью для стирки. Оно большое, без сложного кроя, пуговиц и декора. Однако не все так просто!

Ошибки здесь такие незначительные, что заметить их – еще та задача. Белье вроде чистое, но быстро теряет цвет, становится жестким, плохо пахнет или выглядит изношенной уже после нескольких циклов. Если это так – вы не все делаете правильно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Home.

Какие ошибки чаще всего допускают?

Первое – перегруженная стиральная машина. Простыни, пододеяльники и наволочки сминают в плотный комок, который просто не промывается. Вода не доходит всюду, моющее средство остается внутри ткани, а грязь – на месте.

Как правильно стирать постель / Фото unsplash

Также белье не стоит стирать с полотенцами или одеждой. Они "воруют" воду и моющее средство, а молнии или пуговицы из другой одежды повреждают волокна полотенец.

Также не стоит использовать много порошка или кондиционера. Избыток не означает лучшую чистоту. Все как раз наоборот – средство оседает в ткани, появляется тусклость и странный запах, который не имеет ничего общего со свежестью.

Как стирать правильно постельное белье?

В большинстве случаев постельное белье достаточно стирать при 40 градусах. Цикл полоскания можно включать полный, советует Media expert.

Перед стиркой белье надо вывернуть и равномерно разложить по барабану. Так вода и средства проникнут во все ткани.

Какие еще секреты пригодятся?