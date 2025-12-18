Не машина і не порошок: чому 9 з 10 людей неправильно перуть постільну білизну
- Перевантажена пральна машина і прання білизни разом з рушниками або одягом є поширеними помилками, які погіршують якість прання.
- Для правильного прання постільну білизну слід прати при 40 градусах, вивертати і рівномірно розкладати в машині.
Постільна білизна здається найпростішою річчю для прання. Вона велика, без складного крою, ґудзиків і декору. Проте не все так просто!
Помилки тут такі незначні, що помітити їх – ще те завдання. Білизна ніби чиста, але швидко втрачає колір, стає жорсткою, погано пахне або виглядає зношеною вже після кількох циклів. Якщо це так – ви не все робите правильно, розповідає 24 Канал з посиланням на Home.
Які помилки найчастіше допускають?
Перше – перевантажена пральна машина. Простирадла, підковдри й наволочки зминають у щільну грудку, яка просто не промивається. Вода не доходить усюди, мийний засіб залишається всередині тканини, а бруд – на місці.
Також білизну не варто прати з рушниками або одягом. Вони "крадуть" воду й мийний засіб, а блискавки чи ґудзики з іншого одягу пошкоджують волокна рушників.
Також не варто використовувати забагато порошку або кондиціонера. Надлишок не означає кращу чистоту. Все якраз навпаки – засіб осідає в тканині, з’являється тьмяність і дивний запах, який не має нічого спільного зі свіжістю.
Як прати правильно постільну білизну?
У більшості випадків постільну білизну достатньо прати при 40 градусах. Цикл полоскання можна вмикати повний, радить Media expert.
Перед пранням білизну треба вивернути та рівномірно розкласти по барабану. Так вода та засоби проникнуть у всі тканини.
Які ще секрети стануть у пригоді?
