Почему плохой запах в доме не исчезает: какая ошибка во время стирки может забрать всю свежесть

Стирка – это гораздо больше, чем просто нажать кнопку на стиральной машине. Если проигнорировать определенные гигиенические правила, самые стойкие загрязнения так и останутся на ткани.

Особенно опасны кухонные полотенца и другие ткани, имеющие контакт с готовой пищей, пишет 24 Канал со ссылкой на Onet. Влага, остатки блюд и тепло создают для них идеальные условия, чтобы превратиться в среду для развития бактерий и плесени. Бросить такие полотенца в машинку просто вместе с другой стиркой – почти всегда плохая идея.

В чем настоящая проблема?

Неправильная стирка кухонных полотенец может вызвать еще большее загрязнение – микробы легко переходят на другой текстиль или даже бытовые поверхности. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться простых правил, которые существенно улучшают гигиену. Нельзя смешивать полотенца с личной одеждой и постельным бельем.

Нужно знать, как правильно стирать / Фото unsplash

Кухонный текстиль следует стирать отдельно, при температуре не менее 60 градусов. Обязательно стоит добавить к стиральному средству одну-две столовые ложки кислородного отбеливателя. Если нет возможности стирать горячей водой, полотенца следует предварительно замочить на час.

Кислородный отбеливатель высвобождает активный кислород, который разрушает загрязнения и уничтожает бактерии. Даже при стирке при более низких температурах – до 40 градусов – он улучшает санитарный результат и снижает риск переноса микробов.

Как часто нужно стирать кухонные полотенца?

Оптимально – раз в четыре дня, пишет Southern Living. Если полотенце используют активнее или оно часто намокает, стирать его стоит чаще.

Ткань быстро накапливает влагу, а вместе с ней и микробы. Даже если полотенце выглядит опрятным и не имеет запаха, в нем все равно могут размножаться бактерии и плесень.

Какие еще подсказки полезно знать?