Как из старых фильмов: как повесить гирлянду на елку в американском стиле
- Для украшения елки в американском стиле, гирлянду нужно включить перед началом работы и начать декорирование с верхушки, постепенно переходя к нижним ветвям.
- Рекомендуется использовать примерно 600 лампочек на метр высоты дерева, сначала размещая огоньки, затем большие шарики и меньший декор.
Праздничная елка всегда привлекает взгляд. А гирлянды создают тот эффект теплого сияния, который становится заметным еще с порога!
Правильно расположенный свет способен превратить простое дерево в настоящее украшение комнаты, информирует 24 Канал со ссылкой на Тикток Marclyubchyk. Американский стиль отличается особой гармонией, поэтому гирлянды размещают так, чтобы они подчеркивали каждую ветку.
Как идеально украсить елку?
Чтобы сразу видеть, как ложится свет, гирлянду нужно включить еще до начала работы. Декорирование следует начать с верхушки, после чего постепенно перейти к нижним ветвям.
Каждую веточку охватывают светом не только по внешнему краю, а немного вглубь – так сияние становится глубже и выглядит богаче. Провод не стоит натягивать, ведь для этого стиля важна плавность линий и достаточное количество лампочек.
Как красиво украсить елку: смотрите видео
Для удобства лучше ориентироваться на примерно 600 лампочек на каждый метр высоты дерева. Если хочется достичь более масштабного и выразительного эффекта, количество лампочек можно увеличить.
Во время работы полезно время от времени смотреть на дерево через камеру телефона – на экране легче заметить те места, где света мало, ведь камера фиксирует контраст заметнее, чем глаз.
Гирлянды типа "роса" на тонкой металлической проволоке часто имеют привлекательный вид, но быстро путаются и могут повреждаться при снятии. Из-за этого процесс затягивается, особенно если дерево большое.
В каком правильном порядке украшать елку?
Сначала огоньки, потом большие шарики, а дальше меньший декор, пишет BBC. Так елка приобретает форму, и каждый следующий слой украшений ложится ровно.
Когда последовательность соблюдена, не приходится ничего снимать или переставлять, а результат впечатляет.
Полезные подсказки, которые пригодятся
Частые вопросы
