Зачем весной посыпать газон сахаром: секрет от садоводов

Многие садоводы мечтают иметь ярко-зеленый газон. Чтобы его получить, не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения или химические подкормки. Дачники лишь советуют посыпать участок весной и летом сахаром.

Оказывается, он способен оживить пожелтевший местами газон и сделать его густым и зеленым, пишет Express.

Зачем посыпать газон сахаром?

Сахар способен расщеплять комки толстых и мертвых слоев травы, которые блокируют газон и останавливают рост травы. Кроме того, сахар обогащает траву питательными веществами и блокирует рост сорняков.

Садоводы говорят, что обычный пакет белого сахара может стать лекарством для газона.



Обычный сахар улучшит цвет газона / Фото Pexels

Эксперт Билл Глейзер советует использовать сахар экономно, примерно раз в месяц, а не на постоянной основе. Преимущество сахара заключается в том, что он заставляет корни травы поглощать больше азота из почвы, поэтому это влияет на цвет газона.

Зачем на огороде посыпают черный перец?

House Digest пишет, что обычный молотый черный перец хорошо борется с тлей. Это насекомое является достаточно опасным, потому что высасывает весь сок из растения, поэтому если вовремя ее не вывести, растение может погибнуть. Черный перец является пестецидом, который отпугивает вредителей, поэтому его достаточно посыпать вокруг растения.

