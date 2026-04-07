Зачем весной посыпать газон сахаром: секрет от садоводов
- Сахар помогает оживить пожелтевший газон, обогащает траву питательными веществами и блокирует рост сорняков.
- Эксперты советуют использовать сахар экономно, чтобы он стимулировал поглощение азота корнями травы, улучшая цвет газона.
Многие садоводы мечтают иметь ярко-зеленый газон. Чтобы его получить, не обязательно тратить деньги на дорогие удобрения или химические подкормки. Дачники лишь советуют посыпать участок весной и летом сахаром.
Оказывается, он способен оживить пожелтевший местами газон и сделать его густым и зеленым, пишет Express.
Зачем посыпать газон сахаром?
Сахар способен расщеплять комки толстых и мертвых слоев травы, которые блокируют газон и останавливают рост травы. Кроме того, сахар обогащает траву питательными веществами и блокирует рост сорняков.
Садоводы говорят, что обычный пакет белого сахара может стать лекарством для газона.
Обычный сахар улучшит цвет газона / Фото Pexels
Эксперт Билл Глейзер советует использовать сахар экономно, примерно раз в месяц, а не на постоянной основе. Преимущество сахара заключается в том, что он заставляет корни травы поглощать больше азота из почвы, поэтому это влияет на цвет газона.
Зачем на огороде посыпают черный перец?
House Digest пишет, что обычный молотый черный перец хорошо борется с тлей. Это насекомое является достаточно опасным, потому что высасывает весь сок из растения, поэтому если вовремя ее не вывести, растение может погибнуть. Черный перец является пестецидом, который отпугивает вредителей, поэтому его достаточно посыпать вокруг растения.
Что еще стоит прочитать дачникам?
Садовод Саймон Акеройд рекомендует использовать колючие ветки роз или ежевики для защиты растений от слизней, размещая их вокруг растений для создания естественного барьера.
Для защиты малины от вредителей рекомендуется использовать дрожжевой и чесночный спреи, которые легко приготовить дома.
Частые вопросы
Почему садоводам рекомендуется посыпать газон сахаром?
Сахар способен расщеплять комки толстых и мертвых слоев травы, которые блокируют газон, обогащать траву питательными веществами и блокировать рост сорняков. Он также заставляет корни травы поглощать больше азота из почвы - это влияет на цвет газона.
Как часто следует использовать сахар для ухода за газоном?
Эксперт Билл Глейзер советует использовать сахар экономно, примерно раз в месяц, а не на постоянной основе.
Какие другие натуральные средства можно использовать в саду для борьбы с вредителями?
Обычный молотый черный перец хорошо борется с тлей, а колючие ветки роз или ежевики могут защитить растения от слизней. Для защиты малины от вредителей рекомендуется использовать дрожжевой и чесночный спреи, которые легко приготовить дома.