Навіщо навесні посипати газон цукром: секрет від садівників

Багато садівників мріють мати яскраво-зелений газон. Щоб його отримати, не обов’язково витрачати гроші на дорогі добрива чи хімічні підживлювачі. Дачники лише радять посипати ділянку навесні та влітку цукром.

Виявляється, він здатен оживити пожовклий місцями газон та зробити його густим і зеленим, пише Express.

Навіщо посипати газон цукром?

Цукор здатен розщеплювати грудки товстих та мертвих шарів трави, які блокують газон та зупиняють ріст трави. Окрім того, цукор збагачує траву поживними речовинами і блокує ріст бур’янів.

Садівники кажуть, що звичайний пакет білого цукру може стати ліками для газону.



Звичайний цукор покращить колір газону

Експерт Білл Глейзер радить використовувати цукор економно, приблизно раз на місяць, а не на постійній основі. Перевага цукру полягає в тому, що він змушує коріння трави поглинати більше азоту з ґрунту, тож це впливає на колір газону.

Навіщо на городі посипають чорний перець?

House Digest пише, що звичайний мелений чорний перець добре бореться з попелицею. Ця комаха є досить небезпечною, бо висмоктує увесь сік з рослини, тож якщо вчасно її не вивести, рослина може загинути. Чорний перець є пестецидом, який відлякає шкідників, тому його достатньо посипати навколо рослини.

