Чистая посуда остается базовой потребностью даже тогда, когда кран молчит, а запас воды нужно беречь для более важного,пишет Аpartment therapy. В таких условиях решает не количество ресурсов, а логика действий.

Как обойтись без воды во время мытья посуды?

Для начала следует удалить остатки пищи насухо. Можно использовать салфетки, бумажные полотенца или даже кусок картона. Здесь важна такая последовательность: чем меньше грязи останется на поверхности, тем легче будет довести посуду до чистоты без воды.

Чистая посуда без воды / Фото Unsplash

Также стоит иметь дома спиртосодержащие салфетки. Ими протирают тарелки, столовые приборы и поверхности после предварительной очистки.

Еще один способ – минимальное мытье с использованием ограниченного количества воды. Небольшая миска с теплой водой и несколькими каплями моющего средства позволяет обработать посуду губкой, не открывая кран. После этого поверхность вытирают насухо чистой тканью.

Для стеклянной посуды и столовых приборов подходит обработка уксусным раствором или лимонной водой из пульверизатора. Жидкость наносится точечно, после чего посуду протирают сухой салфеткой до блеска. Такой метод хорошо убирает налет и запахи.

Как быстро высушить посуду без лишних усилий?

После очистки не стоит оставлять посуду влажной в горизонтальном положении, пишет Real simple. Самое простое решение – сразу вытирать ее сухим полотенцем из натуральной ткани. Хлопок или лен хорошо впитывают влагу и не оставляют разводов.

Если посуды много, ее удобно расставить вертикально на решетке. Воздушная циркуляция ускоряет высыхание даже без дополнительного тепла. Для ускорения процесса можно поставить посуду ближе к источнику тепла, но не на него.

Даже комнатная температура и легкое движение воздуха делают свое дело. Главное – не складывать влажные тарелки друг в друга, чтобы избежать неприятного запаха.

Какие лайфхаки стоит попробовать?