Зачем мыть двери солью: так делали еще наши бабушки

Иногда в жизни наступают периоды, когда все идет не так, как планировалось: дела не получаются, неудачи преследуют, проблемы на работе и в личной жизни. Некоторые верят в то, что причина может скрываться в негативном воздействии –сглазе.

В народной традиции для восстановления положительной энергетики используют обычную соль, пишет Ukr.media.

Зачем мыть двери солью?

Соль еще с древних времен наделяли особой силой. Считалось, что она способна впитывать негатив и очищать пространство и человека от всего злого. Во многих культурах до сих пор сохранились обряды связанные с солью. Во Франции и Италии некоторые хозяйки до сих пор посыпают соль у входа в дом, чтобы отогнать помыслы человека с плохими намерениями.



Соль избавляет от негатива / Фото Pexels

Перед тем, как очистить дом от негатива, сначала надо убрать в доме. Мыть двери солью рекомендуется на убывающую Луну. Сначала надо открыть окна, чтобы проветрить пространство, а дальше в ведро с водой всыпать соль и тщательно вымыть пол. Особое внимание надо уделить углам, плинтусам и пространству под кроватью и шкафами. В завершение – вымыть двери соленой водой.

Согласно поверью, вместе с водой исчезнет весь негатив в доме. Человек сразу после мытья может почувствовать облегчение, а уже через несколько дней все снова станет на свои места.

К слову, хранения использованного масла, старой посуды и просроченных круп на кухне может притянуть бедность и негативную энергетику, пишет Money Control. Накопление счетов, лекарств и предметов для уборки на кухне символизируют финансовые заботы и могут замедлить финансовый рост.

