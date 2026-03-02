В среднем треть своей жизни человек проводит в постели. Чаще всего ее покупают минимум на несколько лет. Итак, выбранная модель должна быть прочной и комфортной, а еще – удачно вписываться в интерьер дома. Какие факторы следует учесть при выборе кровати, рассказывает Ideal Home.

На что обратить внимание при выборе кровати?

Размер спальни

Один из приоритетных, хотя и часто недооцененных факторов. Если его не учесть на этапе покупки, в конце концов, можно оказаться в ситуации, когда кровать не оставляет места для прохода или вообще не влезает в комнату.

Конечно, больше кровать обеспечивает больше места, чтобы растянуться и двигаться в течение ночи, что способствует лучшему сну. В то же время при этом стоит реалистично оценить, как ее габариты "впишутся" в спальню.

Каркас

Каркас кровати имеет два назначения. Во-первых, он обеспечивает поддержку матраса; во-вторых, своим дизайном может задать тон всей спальне.

Среди вариантов каркаса:

сплошные ламели – матрас опирается на деревянные рейки, расположенные вдоль каркаса. Такой тип способствует циркуляции воздуха;

– матрас опирается на деревянные рейки, расположенные вдоль каркаса. Такой тип способствует циркуляции воздуха; прочные и фиксированные планки – отличный вариант, если хочется, чтобы кровать была тверже и давала лучшую поддержку для спины;

– отличный вариант, если хочется, чтобы кровать была тверже и давала лучшую поддержку для спины; пружинные ламели – идеальный вариант для людей, имеющих беспокойный сон. Такая кровать будет поглощать ночные движения, а также поможет продлить срок службы матраса.

Материал каркаса

Тратить тысячи гривен на матрасы нет смысла, если предварительно не приобрести соответствующие каркасы. Эксперты рекомендуют выбирать из:

твердых пород дерева – например, дуба. Он устойчив к влаге и достаточно долговечен;

стали – прочный материал, что подходит для более современного дизайна.



Дополнительное место для хранения

Если спальня или вся квартира – небольшие, каждый уголок пространства должен быть функциональным. Место между каркасом кровати и полом может легко превратиться в достаточно вместительную "кладовую".

Если нужны дополнительные шкафы, следует выбирать кровати, имеющие гарнитур с выдвижными ящиками и тому подобное.

Какой матрас выбрать?

Кровать не будет обустроена полностью без качественного матраса. Выбор настолько велик, что легко растеряться, пишет The Guardian. Поэтому рассказываем, какие есть основные типы, и на что обратить внимание.



Матрасы с пружинными блоками

Содержат сотни или даже тысячи крепких пружин, каждая из которых вшита в тканевый карман, чтобы изолировать движения. Такие матрасы эффективно выполняют свои функции, а также являются более экологичными, чем варианты из пенопласта.

Матрас с пеной с эффектом памяти

Иногда матрасная пена – это обычный полипинопласт, но в матрасах с эффектом памяти используют дорогой и плотный тип, что обеспечивает превосходную поддержку, а также амортизацию. Преимущество такого матраса в том, что он дарит баланс между комфортом и ортопедической поддержкой, а также хорошо изолирует движения.

Гибридный матрас

Сочетает пружинные блоки и пену с эффектом памяти. Благодаря микропружинам повторяет контуры тела, имеет хорошую амортизацию и прекрасно изолирует движения. Кроме того, лучше обеспечивает контроль температуры.

Впрочем, универсально идеальных моделей не существует, поэтому даже гибридный матрас нужно подбирать в соответствии с собственными потребностями.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как подобрать идеальное постельное белье и на какие материалы следует обратить особое внимание.