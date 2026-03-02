Навіщо мити двері сіллю: так робили ще наші бабусі

Іноді в житті настають періоди, коли все йде не так, як планувалося: справи не виходять, невдачі переслідують, проблеми на роботі та в особистому житті. Дехто вірить в те, що причина може ховатися в негативному впливі – пристріті.

У народній традиції для відновлення позитивної енергетики використовують звичайну сіль, пише Ukr.media.

Навіщо мити двері сіллю?

Сіль ще з давніх часів наділяли особливою силою. Вважалося, що вона здатна вбирати негатив та очищати простір й людину від всього злого. У багатьох культурах досі збереглися обряди пов’язані з сіллю. У Франції й Італії деякі господині досі посипають сіль біля входу в оселю, щоб відігнати помисли людини з поганими намірами.



Сіль позбавляє від негативу / Фото Pexels

Перед тим, як очистити дім від негативу, спочатку треба прибрати в домі. Мити двері сіллю рекомендовано на Спадний Місяць. Спочатку треба відкрити вікна, щоб провітрити простір, а далі у відро з водою всипати сіль й ретельно вимити підлогу. Особливу увагу треба приділити кутам, плінтусам й простору під ліжком і шафами. На завершення – вимити двері солоною водою.

Згідно з повір’ям, разом з водою зникне увесь негатив у домі. Людина одразу після миття може відчути полегшення, а вже за кілька днів все знову стане на свої місця.

До слова, зберігання використаної олії, старого посуду та протермінованих круп на кухні може притягнути бідність та негативну енергетику, пише Money Control. Накопичення рахунків, ліків і предметів для прибирання на кухні символізують фінансові турботи та можуть уповільнити фінансове зростання.

