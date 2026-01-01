Эти помидоры дадут невероятный урожай: какие сорта надо сеять на рассаду уже сейчас
- Рекомендовано уже готовиться сеять рассаду помидоров для получения большого урожая.
- Если выбрать правильный сорт – урожай будет очень большим.
Праздники заканчиваются – пора браться за дела. Чтобы будущий урожай порадовал объемами, заботиться о нем стоит уже сейчас.
Если на ваших грядках отведено место для помидоров – подготовку к сезону можете начинать уже сейчас. Некоторые сорта стоит готовить к рассаде уже в конце января – начале февраля, рассказывает 24 Канал со ссылкой на VSN.
Какие сорта помидоров уже можно сеять на рассаду?
- Рио-Гранде
Замечательный сорт, который подходит как для салатов и будничных блюд, так и для консервации. Также он прекрасно дополнит ваши борщевые заготовки, если вы любите их готовить.
Готовиться к урожаю помидоров надо уже сейчас / Фото Pixabay
- Ляна
Этот сорт помидоров отличается высокой плодородностью. Он может плодоносить до октября, а на юге – вплоть до ноября, если не ударяют морозы.
- Бенито F1
Этому гибриду не страшны плохие погодные условия. А еще он не требует много солнца и устойчив к заболеваниям – идеальный вариант, если не хочется оставлять все силы на огороде.
Как правильно сеять рассаду помидоров?
Выбирайте универсальный грунт и не забудьте сделать отверстия для дренажа. Емкость надо заполнять землей до половины бросать 2 – 3 семени и слегка присыпать, советует Onet.
Поставьте рассаду в теплое место и поливайте каждые 3 – 4 дня. Что касается высадки, то температура на улице уже должна быть не менее 10 градусов тепла.
Какие еще советы пригодятся?
Частые вопросы
