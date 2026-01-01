Эти помидоры дадут невероятный урожай: какие сорта надо сеять на рассаду уже сейчас

Праздники заканчиваются – пора браться за дела. Чтобы будущий урожай порадовал объемами, заботиться о нем стоит уже сейчас.

Если на ваших грядках отведено место для помидоров – подготовку к сезону можете начинать уже сейчас. Некоторые сорта стоит готовить к рассаде уже в конце января – начале февраля, рассказывает 24 Канал со ссылкой на VSN.

Какие сорта помидоров уже можно сеять на рассаду?

Рио-Гранде

Замечательный сорт, который подходит как для салатов и будничных блюд, так и для консервации. Также он прекрасно дополнит ваши борщевые заготовки, если вы любите их готовить.

Готовиться к урожаю помидоров надо уже сейчас / Фото Pixabay

Ляна

Этот сорт помидоров отличается высокой плодородностью. Он может плодоносить до октября, а на юге – вплоть до ноября, если не ударяют морозы.

Бенито F1

Этому гибриду не страшны плохие погодные условия. А еще он не требует много солнца и устойчив к заболеваниям – идеальный вариант, если не хочется оставлять все силы на огороде.

Как правильно сеять рассаду помидоров?

Выбирайте универсальный грунт и не забудьте сделать отверстия для дренажа. Емкость надо заполнять землей до половины бросать 2 – 3 семени и слегка присыпать, советует Onet.

Поставьте рассаду в теплое место и поливайте каждые 3 – 4 дня. Что касается высадки, то температура на улице уже должна быть не менее 10 градусов тепла.

Какие еще советы пригодятся?