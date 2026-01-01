Ці помідори дадуть неймовірний врожай: які сорти треба сіяти на розсаду вже зараз

Свята закінчуються – пора братися до справ. Щоб майбутній врожай потішив обʼємами, піклуватися про нього варто вже зараз.

Якщо на ваших грядках відведене місце для помідорів – підготовку до сезону можете починати вже зараз. Деякі сорти варто готувати до розсади вже наприкінці січня – початку лютого, розповідає 24 Канал з посиланням на VSN.

Які сорти помідорів вже можна сіяти на розсаду?

Ріо-Гранде

Чудовий сорт, який підходить як для салатів та буденних страв, так і для консервації. Також він чудово доповнить ваші борщові заготовки, якщо ви любите їх готувати.

Готуватися до врожаю помідорів треба вже зараз / Фото Pixabay

Ляна

Цей сорт помідорів відрізняється високою родючістю. Він може плодоносити до жовтня, а на півдні – аж до листопада, якщо не вдаряють морози.

Беніто F1

Цьому гібриду не страшні погані погодні умови. А ще він не потребує багато сонця і стійкий до захворювань – ідеальний варіант, якщо не хочеться залишати всі сили на городі.

Як правильно сіяти розсаду помідорів?

Обирайте універсальний ґрунт та не забудьте зробити отвори для дренажу. Ємність треба заповнювати землею до половини кидати 2 – 3 насінини та злегка присипати, радить Onet.

Поставте розсаду в тепле місце та поливайте кожні 3 – 4 дні. Що стосується висадки, то температура на вулиці вже повинна бути не менше 10 градусів тепла.

Які ще поради стануть у пригоді?