Ці помідори дадуть неймовірний врожай: які сорти треба сіяти на розсаду вже зараз
- Рекомендовано вже готуватися сіяти розсаду помідорів для отримання великого врожаю.
- Якщо обрати правильний сорт – врожай буде дуже великим.
Свята закінчуються – пора братися до справ. Щоб майбутній врожай потішив обʼємами, піклуватися про нього варто вже зараз.
Якщо на ваших грядках відведене місце для помідорів – підготовку до сезону можете починати вже зараз. Деякі сорти варто готувати до розсади вже наприкінці січня – початку лютого, розповідає 24 Канал з посиланням на VSN.
Читайте також Картопля миттєво зіпсується: ніколи не зберігайте її разом з цим овочем
Які сорти помідорів вже можна сіяти на розсаду?
- Ріо-Гранде
Чудовий сорт, який підходить як для салатів та буденних страв, так і для консервації. Також він чудово доповнить ваші борщові заготовки, якщо ви любите їх готувати.
Готуватися до врожаю помідорів треба вже зараз / Фото Pixabay
- Ляна
Цей сорт помідорів відрізняється високою родючістю. Він може плодоносити до жовтня, а на півдні – аж до листопада, якщо не вдаряють морози.
- Беніто F1
Цьому гібриду не страшні погані погодні умови. А ще він не потребує багато сонця і стійкий до захворювань – ідеальний варіант, якщо не хочеться залишати всі сили на городі.
Як правильно сіяти розсаду помідорів?
Обирайте універсальний ґрунт та не забудьте зробити отвори для дренажу. Ємність треба заповнювати землею до половини кидати 2 – 3 насінини та злегка присипати, радить Onet.
Поставте розсаду в тепле місце та поливайте кожні 3 – 4 дні. Що стосується висадки, то температура на вулиці вже повинна бути не менше 10 градусів тепла.
Які ще поради стануть у пригоді?
- Якщо опалюєте дім дровами, то важливо правильно обрати породу.
- А якщо лід на лобовому склі став проблемою, то скористайтеся порадою інженера NASA.
Часті питання
Які переваги мають сорти помідорів, які можна сіяти на розсаду взимку?
Сорти помідорів, які можна сіяти на розсаду вже взимку, мають різні переваги. Наприклад, сорт 'Ріо-Гранде' підходить для салатів, консервації та борщових заготовок. Сорт 'Ляна' відрізняється високою родючістю та може плодоносити до пізньої осені. Гібрид 'Беніто F1' стійкий до поганих погодних умов і захворювань, що робить його ідеальним вибором для менш трудомісткого догляду.
Як правильно сіяти розсаду помідорів?
Для правильного висіву розсади оберіть універсальний ґрунт та зробіть отвори для дренажу. Ємність треба заповнити землею до половини, кидати 2—3 насінини та злегка присипати. Розсаду ставте в тепле місце та поливайте кожні 3—4 дні.
Які умови потрібні для висадки розсади помідорів?
Для висадки розсади помідорів температура на вулиці повинна бути не менше 10 градусів тепла. Це забезпечить оптимальні умови для росту і розвитку рослин.