Когда в доме ни газа, ни света: как быстро нагреть воду в любых условиях

Без света даже самые простые вещи становятся настоящим вызовом. Обычный кипяток превращается в задачу, которая требует смекалки и подручных средств.

Нагреть воду можно и без техники – достаточно знать несколько простых способов, которые работают в любых условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на wikiHow. В нашем списке есть бюджетные методы, которые точно пригодятся.

Как получить кипяток в квартире?

Чайные свечи – это маленькие свечи в тонкой металлической чашке. Они прекрасно подойдут для освещения, если у вас отключат электроэнергию, а также могут быть использованы для кипячения воды.

Поместите примерно 10 – 15 чайных свечей на противень и поставьте его на духовку. Теперь зажгите свечи и поставьте над противнем кастрюлю с водой таким образом, чтобы между пламенем и посудой было примерно 4 сантиметра. Как только вода начнет кипеть – кастрюлю можно снимать.

Кипяток можно нагреть и без света / Фото unsplash

Если у вас есть небольшая походная плита, используйте ее, чтобы вскипятить воду в кастрюле. Походные плиты используют такое топливо как пропан и могут быть очень полезными для приготовления пищи и кипячения воды в условиях отключения электроэнергии.

Как подогреть воду в доме?

Разжгите небольшой костер, который можно использовать для кипячения воды, пишет mountain house. На улице выкопайте неглубокую яму, положите вниз толстые ветки, а в центр – меньшие веточки и бумагу.

Разожгите огонь и подождите, пока не образуется слой угля. Чтобы поставить на него кастрюлю или котелок, удобнее всего использовать металлическую решетку. Ее кладут сверху на края ямы или на несколько камней, расположенных вокруг огня. Уже на решетку можно смело ставить посуду с водой – она будет стоять ровно и не перевернется.

Важные подсказки