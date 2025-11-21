Коли в хаті ні газу, ні світла: як швидко нагріти воду у будь-яких умовах
- Для нагрівання води без світла можна використовувати чайні свічки, розміщені на деко під каструлею на духовці.
- Також можна використовувати похідну плиту з паливом, наприклад, пропаном, або розпалити невелике багаття з використанням металевої решітки для стабільності посуду.
Без світла навіть найпростіші речі стають справжнім викликом. Звичайний кип’яток перетворюється на завдання, яке потребує кмітливості й підручних засобів.
Нагріти воду можна й без техніки – достатньо знати кілька простих способів, які працюють у будь-яких умовах, повідомляє 24 Канал з посиланням на wikiHow. У нашому списку є бюджетні методи, які точно стануть у пригоді.
Як отримати кип’яток у квартирі?
Чайні свічки – це маленькі свічки у тонкій металевій чашці. Вони чудово підійдуть для освітлення, якщо у вас відключать електроенергію, а також можуть бути використані для кип’ятіння води.
Помістіть приблизно 10 – 15 чайних свічок на деко та поставте його на духовку. Тепер запаліть свічки й поставте над деко каструлю з водою таким чином, щоб між полум’ям і посудом було приблизно 4 сантиметри. Щойно вода почне кипіти – каструлю можна знімати.
Кипʼяток можна нагріти і без світла / Фото unsplash
Якщо у вас є невелика похідна плита, використовуйте її, щоб закип’ятити воду в каструлі. Похідні плити використовують таке паливо як пропан і можуть бути дуже корисними для приготування їжі та кип’ятіння води в умовах відключення електроенергії.
Як підігріти воду у будинку?
Розпаліть невелике багаття, яке можна використовувати для кип’ятіння води, пише mountain house. Надворі викопайте неглибоку яму, покладіть униз товсті гілки, а в центр – менші гілочки та папір.
Розпаліть вогонь і зачекайте, поки не утвориться шар вугілля. Щоб поставити на нього каструлю або казанок, найзручніше використати металеву решітку. Її кладуть зверху на краї ями або на кілька каменів, розташованих навколо вогню. Уже на решітку можна сміливо ставити посуд із водою – він стоятиме рівно та не перевернеться.
Важливі підказки
- На період відключень вимикайте з розеток ці пристрої, інакше перепади напруги можуть стати для них згубними.
- А ще варто потурбуватися, щоб помешкання довго залишалося теплим навіть без електроенергії.
