Это почти никто не знает: зачем класть ложку в пакет с огурцами

Огурцы в холодильнике уже через несколько дней хранения становятся мягкими. Они все еще остаются съедобными, однако употреблять их совсем не хочется, поскольку овощи теряют вкус. Чтобы огурцы простояли как можно дольше, нужна обычная металлическая ложка.

Все, что нужно сделать – это положить ее в пакет с овощами или в герметичный контейнер, пишет NV Food. Здесь следует знать, что сработает только металл, а пластик или дерево не подойдут.

Какое влияние имеет ложка на хранение огурцов?

Металл помогает сглаживать температурные колебания. Именно из-за резких перепадов температуры огурцы портятся. На это влияет постоянное открывание дверцы холодильника. Металлическая ложка компенсирует перепады, поэтому сохраняет прохладу рядом с овощами. Набор столовых ложек можно заказать на одном из крупнейших маркетплейсов Украины.

Впрочем, только одной ложки мало, чтобы огурцы дольше оставались свежими. Стоит еще обратить внимание на размещение и влажность.

Огурцы не любят сильного холода, потому что начинают сразу перемерзать и поэтому становятся мягкими. Именно поэтому их следует держать на самой высокой полке, поскольку на ней фиксируется самая высокая температура.



Металлическая ложка улучшит хранение овощей / Фото Unsplash

В общем овощи рекомендуется не мыть перед использованием. Но если хочется их держать в холодильнике помытыми, нужно сначала хорошо высушить. Достаточно лишь немного подержать на тарелке, чтобы стекла вода, а потом обернуть бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу.

Один влажный огурец может привести к гниению всех остальных, поэтому хранить их в холодильнике надо только сухими. Специалисты также советуют брать из холодильника только то количество огурцов, которое необходимо для приготовления. Пакет с овощами в теплой кухне, а потом снова в холодильнике – приведет к нежелательному температурному колебанию.

Дачникам, которые готовятся к посадке огурцов, следует знать несколько секретов, пишет Interia Kobieta. Огурцы лучше всего растут на хорошо освещенных участках в щелочной или почти нейтральной почве, богатой гумусом. Стоит избегать посадки огурцов рядом с картофелем и помидорами, отдавая предпочтение соседству с бобовыми, укропом и чесноком.

Какие еще советы стоит знать?