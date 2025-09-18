Почему у свеклы краснеют листья: вот элементарный способ справиться с проблемой
- Покраснение листьев свеклы часто указывает на повышенную кислотность почвы, которую можно устранить с помощью извести, доломитовой муки или мела.
- Красные листья также может быть признаком дефицита элементов или заболеваний, таких как церкоспороз, фузариозное увядание или вирусное пожелтение свеклы.
Некоторые огородники считают, что если листья свеклы начали краснеть, это просто декоративная особенность конкретного сорта. Но на самом деле игнорировать это явление точно не стоит.
Очень часто покраснение листьев у свеклы указывает на повышенную кислотность почвы – а это однозначно влияет на обмен веществ растения. В кислой среде снижается доступ к ряду важных микроэлементов – калия и магния, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".
Что значит, когда краснеют листья свеклы?
Первая возможная причина – это кислотность почвы, и ее нужно проверить. Оптимальная кислотность для свеклы – это 6 – 7,5. Если она слишком высокая, стоит использовать известь, доломитовую муку или мел, чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность.
Также часто листья у свеклы желтеют из-за дефицита важных элементов. В таком случае нужно позаботиться о подкормке фосфором, магнием или калием.
Но самая опасная ситуация, когда покраснение ботвы свеклы вызывает болезнь. Есть три основные болезни, которые могут привести к покраснению листьев:
- Церкоспороз;
- Фузариозное увядание;
- Вирусное пожелтение свеклы.
Как хранить свеклу на зиму?
Свеклу убирают на зиму во второй половине сентября и в начале октября, еще до наступления устойчивых заморозков, пишет "Усадьба". Убрать свеклу нужно перед морковью, ведь корнеплод более требователен к теплу, и часто выступает над поверхностью почвы – а соответственно менее защищен от заморозков.
Свеклу можно хранить насыпью в контейнерах, ящиках или закромах, пересыпав песком. Можно положить ее вместе с картофелем. Впрочем, важно оберегаться фомоза – заболевания, что часто проявляется на корнеплодах во время хранения. Хуже всего то, что обнаружить болезнь можно только после разрезания свеклы.
Что еще нужно знать о выращивании овощей?
- Свой огород – это не только возможность есть свежие овощи, но и тяжелый труд. Поэтому многие огородники очень внимательно относятся к тому, что же выращивают. І несколько овощей садоводы не будут сажать уже в следующем сезоне.
- Отказываются выращивать огородники лук, брокколи и тыкву – все из-за сложностей в выращивании и низкой выгоды.
