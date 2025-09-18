Чому у буряка червоніє листя: ось елементарний спосіб впоратися з проблемою
- Почервоніння листя буряка часто вказує на підвищену кислотність ґрунту, яку можна усунути за допомогою вапна, доломітового борошна чи крейди.
- Червоне листя також може бути ознакою дефіциту елементів або захворювань, таких як церкоспороз, фузаріозне в'янення чи вірусне пожовтіння буряка.
Деякі городники вважають, що якщо листя буряка почало червоніти – це просто декоративна особливість конкретного сорту. Та насправді ігнорувати це явище точно не варто.
Дуже часто почервоніння листя в буряка вказує на підвищену кислотність ґрунту – а це однозначно впливає на обмін речовин рослини. У кислому середовищі знижується доступ до низки важливих мікроелементів – калію та магнію, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".
Цікаво 6 справ, які потрібно зробити восени в будинку: почніть вже від сьогодні
Що означає, коли червоніє листя буряка?
Перша можлива причина – це кислотність ґрунту, і її потрібно перевірити. Оптимальна кислотність для буряка – це 6 – 7,5. Якщо вона надто висока, варто використати вапно, доломітове борошно чи крейду, аби нейтралізувати зайву кислотність.
Також часто листя в буряків жовтішає через дефіцит важливих елементів. У такому випадку потрібно подбати про підживлення фосфором, магнієм чи калієм.
Але найнебезпечніша ситуація, коли почервоніння бадилля буряків спричиняє хвороба. Є три основні недуги, які можуть призвести до почервоніння листя:
- Церкоспороз;
- Фузаріозне в'янення;
- Вірусне пожовтіння буряка.
Як зберігати буряки на зиму?
Буряки прибирають на зиму у другій половині вересня та на початку жовтня, ще до настання стійких заморозків, пише "Садиба". Прибрати буряк потрібно перед морквою, адже коренеплід більш вимогливий до тепла, і часто виступає над поверхнею ґрунту – а відповідно менш захищений від заморозків.
Буряки можна зберігати насипом у контейнерах, ящиках чи засіках, пересипавши піском. Можна покласти їх разом із картоплею. Втім, важливо оберігатися фомозу – захворювання, що часто проявляється на коренеплодах під час зберігання. Найгірше те, що виявити хворобу можна тільки після розрізання буряка.
Що ще потрібно знати про вирощування овочів?
- Свій город – це не тільки можливість їсти свіжі овочі, але й важка праця. Тому чимало городників дуже уважно ставляться до того, що ж вирощують. І кілька овочів садівники не будуть садити вже наступного сезону.
- Відмовляються вирощувати городники цибулю, броколі та гарбуз – все через складнощі у вирощуванні та низьку вигоду.
Часті питання
Які основні причини почервоніння листя буряка?
Основні причини почервоніння листя буряка — підвищена кислотність ґрунту, дефіцит важливих елементів і хвороби, такі як церкоспороз, фузаріозне в'янення та вірусне пожовтіння буряка.
Як правильно зберігати буряки на зиму?
Буряки слід прибирати на зиму у другій половині вересня та на початку жовтня, до настання заморозків. Їх можна зберігати насипом у контейнерах, ящиках чи засіках, пересипавши піском, або покласти разом із картоплею, оберігаючись фомозу.
Чому деякі городники відмовляються вирощувати певні овочі?
Городники відмовляються вирощувати деякі овочі — такі як цибуля, броколі та гарбуз — через складнощі у вирощуванні та низьку вигоду.