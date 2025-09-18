Деякі городники вважають, що якщо листя буряка почало червоніти – це просто декоративна особливість конкретного сорту. Та насправді ігнорувати це явище точно не варто.

Дуже часто почервоніння листя в буряка вказує на підвищену кислотність ґрунту – а це однозначно впливає на обмін речовин рослини. У кислому середовищі знижується доступ до низки важливих мікроелементів – калію та магнію, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

Що означає, коли червоніє листя буряка?

Перша можлива причина – це кислотність ґрунту, і її потрібно перевірити. Оптимальна кислотність для буряка – це 6 – 7,5. Якщо вона надто висока, варто використати вапно, доломітове борошно чи крейду, аби нейтралізувати зайву кислотність.

Також часто листя в буряків жовтішає через дефіцит важливих елементів. У такому випадку потрібно подбати про підживлення фосфором, магнієм чи калієм.

Але найнебезпечніша ситуація, коли почервоніння бадилля буряків спричиняє хвороба. Є три основні недуги, які можуть призвести до почервоніння листя:

Церкоспороз;

Фузаріозне в'янення;

Вірусне пожовтіння буряка.

Як зберігати буряки на зиму?

Буряки прибирають на зиму у другій половині вересня та на початку жовтня, ще до настання стійких заморозків, пише "Садиба". Прибрати буряк потрібно перед морквою, адже коренеплід більш вимогливий до тепла, і часто виступає над поверхнею ґрунту – а відповідно менш захищений від заморозків.

Буряки можна зберігати насипом у контейнерах, ящиках чи засіках, пересипавши піском. Можна покласти їх разом із картоплею. Втім, важливо оберігатися фомозу – захворювання, що часто проявляється на коренеплодах під час зберігання. Найгірше те, що виявити хворобу можна тільки після розрізання буряка.

