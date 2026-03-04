В период активной яйцекладки организм кур тратит много ресурсов на формирование яиц, поэтому сбалансированный рацион является очень важным, пишет Lima Biotechnoligy.

Читайте также Не выбрасывайте коробки из-под яиц: они ускорят выращивание картофеля

Какой рацион необходим курам?

Белок

Именно белок является одним из ключевых компонентов в питании кур-несушек. Кроме формирования яиц, белок необходим для других важных процессов в организме кур. Если его недостаточно, то это может привести к снижению яйценоскости и ухудшению качества яиц.

Углеводы

Основным источником энергии для кур-несушек являются углеводы. Они обеспечивают энергию, которая является необходимой для всех жизненных процессов. Углеводы птица получает из зерновых кормов, где они содержатся в виде крахмала и других зерновых компонентов.



Правильная подкормка увеличит количество яиц / Фото Unsplash

Витамины и минералы

Важными для выработки яиц являются витамины и минералы. Они содержатся в качественном корме, в котором есть целый комплекс необходимых веществ. Особую роль играют кальций, фосфор и витамин D. Качественный корм для кур-несушек можно приобрести на Prom.

Якщо шукаєте, де придбати комбікорми зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Кальций формирует крепкую яичную скорлупу. Если ее не хватает, то она может быть хрупкой и тонкой. Фосфор важен для развития костей, а витамин D помогает усваивать кальций и фосфор. Все эти вещества поддерживают здоровье костей кур и способствуют нормальному процессу яйцекладки.

Какие продукты помогают повысить яйценоскость кур?

Кроме основного корма, рацион кур стоит разнообразить дополнительными продуктами, которые тоже имеют положительное влияние на качество яиц.

Свежая листовая зелень

Клевер является хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки. Его польза заключается в том, что он способен улучшить вкус и питательную ценность яиц.

Фрукты и овощи

Яблоки и морковь могут быть полезными дополнениями к рациону. Они содержат питательные вещества, поэтому делают питание кур более разнообразным и даже могут влиять на вкус яиц.

Качественное зерно

Такие цельнозерновые культуры как овес, ячмень и кукуруза – богаты углеводами, клетчатку, витамины и минералы. Они обеспечивают курам энергию и могут улучшить текстуру яиц.

Скорлупа яиц

Измельченная скорлупа яиц содержит много кальция, поэтому способна укрепить скорлупу яиц, которые курица снесет.

Травы и специи

Небольшое количество трав и специй (орегано, базилик, чеснок) может придать яйцам более выразительный аромат.

Чистая вода

Свежая вода необходима для кур-несушек. Постоянный доступ к чистой воде помогает поддерживать организм в нормальном состоянии и обеспечит стабильную яйцекладку.

Если кормить кур разнообразным и сбалансированным рационом, то они останутся здоровыми и стабильно будут нести яйца.

К слову, яичная скорлупа используется как натуральная подкормка для растений, поскольку она содержит кальций, необходим для крепкой корневой системы, пишет Express. Садоводы рекомендуют измельчать скорлупу перед использованием и хранить в сухой стеклянной банке до момента высаживания.

Что еще следует прочитать?