Как высушить и хранить дрова на зиму: так делают все хозяева

Чтобы дрова хорошо горели, просто порубить их и сложить – недостаточно. Надо знать несколько основных моментов просушки, которых придерживаются все хозяева, имеющие дома камин или печку.

Сухие дрова являются залогом эффективного отопления дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Our Way of Life.

Читайте также Можно ли отапливать дом старыми дровами: ответ точно удивит

Как правильно высушить дрова?

Заготовка летом

Лучше рубить дрова в начале лета, чтобы к осени в запасе было несколько месяцев на то, чтобы они высохли. К примеру, дуб может потребовать год времени для просушки.

Сначала распилите

Колоть дрова станет гораздо проще, если сначала распилить древесину, а потом рубить до нужного размера. Таким образом увеличивается поверхность, которая высыхает, поэтому вы получите дрова, которые готовы к использованию, без дополнительной обработки перед топкой.

Сушите под открытым небом

Лучше всего сушить дрова на свежем воздухе. Закрытое помещение без солнца может затянуть процесс высыхания на много месяцев.



Дрова нужно правильно хранить / Фото Pexels

Складывайте дрова в один ряд

Хозяева советуют складывать дрова в один ряд, чтобы солнце и ветер могли вытягивать влагу из торцов бревен, поскольку в свежей древесине содержится 30% влаги. Для эффективного горения нужна влажность 15 – 20%. Влажное дерево сильно дымит и не дает тепла.

Защитите дрова навесом

Оставлять дрова открытыми не стоит, но при этом плотно закрывать также не рекомендуется. Длинные куски древесины положите на старые поддоны, чтобы накрытие размещалось над деревом и не мешало циркуляции воздуха.

Высушенные дрова весят меньше, а кора с них легко снимается. На торцах могут быть трещинки, а при постукивании сухое дерево будет выделять звонкий звук, тогда как влажное – глухой.

Еще большую роль играет укладка дров, пишет kawmetтолстые нужно класть с самого низа, зато вверх уже выкладывать средние и маленькие соответственно. Так дрова будут сгорать медленнее, а тепла от них будет больше.

Какие деревья дают больше всего тепла?