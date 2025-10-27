Як висушити та зберігати дрова на зиму: так роблять всі господарі

Щоб дрова добре горіли, просто порубати їх та поскладати – недостатньо. Треба знати кілька основних моментів просушування, яких дотримуються всі господарі, які мають вдома камін чи пічку.

Сухі дрова є запорукою ефективного опалення будинку, пише 24 Канал з посиланням на Our Way of Life.

Як правильно висушити дрова?

Заготівля влітку

Найкраще рубати дрова на початку літа, щоб до осені в запасі було кілька місяців на те, щоб вони висохнули. До прикладу, дуб може потребувати рік часу для просушки.

Спочатку розпиляйте

Колоти дрова стане набагато простіше, якщо спочатку розпиляти деревину, а тоді рубати до потрібного розміру. Таким чином збільшується поверхня, яка висихає, тож ви отримаєте дрова, які готові до використання, без додаткової обробки перед топкою.

Сушіть просто неба

Найкраще сушити дрова на свіжому повітрі. Закрите приміщення без сонця може затягнути процес висихання на багато місяців.



Дрова потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Складайте дрова в один ряд

Господарі радять складати дрова в один ряд, щоб сонце і вітер могли витягувати вологу з торців колод, оскільки у свіжій деревині міститься 30% вологи. Для ефективного горіння потрібна вологість 15 – 20%. Вологе дерево сильно димить та не дає тепла.

Захистіть дрова навісом

Залишати дрова відкритими не варто, але при цьому щільно закривати також не рекомендується. Довгі шматки деревини покладіть на старі піддони, щоб накриття розміщувалося над деревом та не заважало циркуляції повітря.

Висушені дрова важать менше, а кора з них легко знімається. На торцях можуть бути тріщинки, а при постукуванні сухе дерево виділятиме дзвінкий звук, тоді як вологе – глухий.

Ще велику роль грає укладання дров, пише kawmet.Товсті потрібно класти з самого низу, натомість догори вже викладати середні та найменші відповідно. Так дрова згоратимуть повільніше, а тепла від них буде більше.

Які дерева дають найбільше тепла?