Зачем в СССР холодильник застилали газетами: ответ удивит

Быт в СССР был полон странных привычек. Они рождались не из любви к экспериментам, а из-за хронического дефицита низкого качества почти всего –от еды до бытовой техники.

То, что сейчас кажется абсурдным, тогда было привычным делом, пишет Oboz.ua. Многие из нас помнят, как наши мамы или бабушки застилали газетами полки холодильника, и на это была определенная причина.

Зачем в холодильник клали газеты?

Холодильники советского производства работали нестабильно. Они плохо держали температуру, не контролировали влажность и быстро обрастали льдом. Из-за этого продукты портились очень быстро.

Самой большой проблемой была влажность. Ее избыток приводил к плесени и гниению, поэтому продукты мгновенно становились непригодными к жизни. Тогда газеты были хоть и примитивным, но действительно действенным способом урегулировать микроклимат.

Бумага хорошо впитывала лишнюю влагу, а когда воздух в холодильнике пересыхал, то постепенно отдавал его обратно. Однако такой "фильтр" приходилось часто менять, потому что мокрые и загрязненные газеты начинали плесневеть.



Старые холодильники плохо работали / Фото Pexels

А еще в газеты заворачивали продукты. В них паковали хлеб, чтобы он дольше оставался свежим, колбасу и сыр, а также овощи – картофель, морковь или лук. Также газетой выстилали полку, чтобы не тратить время на отмывание пятен от испорченных продуктов, потому что такое случалось часто. Тогда загрязненный лист просто выбрасывали и заменяли новым.

Тогда альтернатив просто не существовало. Полиэтиленовые пакеты были дефицитом и считались ценностью. Их мыли, сушили и использовали до последнего. А вот газеты стоили копейки и были у каждого в доме. В то время газета была вынужденным изобретением в эпоху недостатка всего. Сейчас этот лайфхак – лишь воспоминание о тех временах.

Зачем в холодильнике держать туалетную бумагу?

Туалетная бумага в холодильнике действует как абсорбент, впитывая влагу и нейтрализуя запахи без химии, сообщает TikTok Irysik3076. Один рулон туалетной бумаги можно использовать 2–3 недели, после чего его заменяют. Бумага поглощает избыточную влагу, которая чаще всего появляется из-за овощей, открытые блюда, кастрюли без крышек.

Какие еще советы стоит знать?