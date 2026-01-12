Зачем закрывать радиатор картоном: раньше водители делали этот трюк всегда

Раньше большинство водителей всегда использовали зимой один лайфхак. В ход шли подручные материалы, которые помогали в холодное время. Речь идет о картоне для радиатора, который помогал быстрее прогреть двигатель.

В морозную погоду двигателю нужно больше времени, чтобы выйти на рабочую температуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Почему водители закрывали радиатор картоном?

Еще много лет назад водители закрывали радиатор куском картона или фольги, чтобы холодный воздух не быстро охлаждал мотор во время движения. Принцип заключался в том, чтобы ограничить поток холодного воздуха и ускорить прогрев двигателя. И именно картон за бампером выполнял роль барьера, благодаря которому мотор удерживал тепло.

Этот метод применяют и сегодня, но большинство водителей уже о нем забыли. Лайфхак идеально подойдет для старых автомобилей – 1990-х или в начале 2000-х годов.

Для современных машин необходимость использовать картон исчезла, потому что современные системы охлаждения работают настолько эффективно, что двигатели достигают своей рабочей температуры довольно быстро, даже в холодное время. Бензиновые моторы прогреваются быстро, дизельные уже после 10 километров пробега.



Термостат в таких машинах блокирует движение охлаждающей жидкости через радиатор для достижения подобной температуры. Именно поэтому закрывание радиатора в новых автомобилях является нецелесообразным.

В старых авто система охлаждения является менее эффективной, а двигатели с толстыми стенками прогреваются медленнее. А если термостат неисправен и постоянно открыт, то мотор может и вовсе не достичь своей рабочей температуры. Именно в таких случаях картон перед радиатором помогает сократить время прогрева. Метод идеально подойдет для старых грузовиков, фургонов и автобусов.

Зачем зимой возить кошачий наполнитель?

Кошачий наполнитель может помочь водителям, если автомобиль застрянет в снегу, создавая дополнительное трение для сцепления колес, пишет Express. Нужно лишь посыпать наполнитель под колеса, чтобы иметь возможность легче уехать.

Не рекомендуется использовать горячую воду для размораживания лобового стекла, поскольку это может привести к микротрещинам из-за резкого перепада температур.

Какие еще есть автомобильные секреты?