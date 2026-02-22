Хоть он и выглядит неприхотливо, однако даже может неожиданно начать терять листья, сообщает Onet. Это сигнал, который не стоит оставлять без внимания.

Почему фикус сбрасывает листья?

Фикус всегда остро реагирует на любые изменения вокруг. Даже переставленный горшок способен вызвать стресс. Неравномерный полив, холодные сквозняки или недостаток света также негативно влияют на его состояние.

Особенно сложным для фикуса является отопительный сезон. Сухой и теплый воздух в помещениях резко снижает влажность. Это трудно переносится растениями тропического происхождения.

Замечательное растение / Фото Unsplash

Поддержать растение можно с помощью простого природного настоя. Подойдет вода, оставшаяся после варки или бланширования свежих листьев шпината. Главное – без соли и специй. Такой отвар содержит полезные минералы, в частности железо, магний и калий, которые способствуют укреплению растения.

Охлажденную воду используют для полива примерно раз в 1 – 2 недели в зимний период. Это помогает поддержать корневую систему. Также такой настой улучшает состояние листьев и способствует восстановлению декоративного вида. При регулярном уходе фикус снова станет украшением комнаты и вернет свою естественную густоту.

Кроме домашних настоев, фикус стоит периодически подпитывать жидким минеральным удобрением – иначе он просто будет "сидеть" на одном месте. В горшке запас питательных веществ ограничен, и со временем почва истощается, даже если растение выглядит нормально.

Жидкие комплексы работают быстро – они сразу попадают к корням и запускают рост новых листьев. Важно только не превышать дозировку и не подкармливать на сухую почву, потому что вместо пользы можно получить ожоги корней. Лучше меньше, но регулярно – тогда фикус ответит густой кроной и здоровым, насыщенным цветом листьев.

Какая температура недопустима для фикуса?

Критической для большинства комнатных фикусов является отметка ниже +12 градусов. При +10 и меньше корни начинают страдать, листья желтеют, края темнеют, пишет Morele. Если температура опускается до +7 – 8 градусов, риск потери растения очень высок. Сквозняки действуют так же агрессивно, даже если в комнате тепло.

Оптимальный диапазон – от +18 до +25 градусов. Ему важна стабильность. Резкие перепады, когда днем +24, а ночью у окна +14, для фикуса – стресс.

Зимой горшок не ставят на холодный пол или подоконник без подкладки. Корневая система чувствительна к переохлаждению.

Еще один нюанс – воздух. Сухость от батарей вредит не менее, чем холод. Листья начинают скручиваться и терять блеск. Опрыскивание или увлажнитель воздуха помогают удержать баланс, особенно в отопительный сезон.

