Перед уборкой нужно выключить телевизор из розетки, пишет NV. На темном экране лучше заметно загрязнения, поэтому вытирать его, когда он включен – не стоит.

Чем протирать экран телевизора?

Для очистки подходит мягкая микрофибра. Желательно иметь отдельную салфетку, которой всегда будет очищаться телевизор. Это важный момент, потому что на ткани не должно быть никаких крошек, которые могут оставить царапины.

Средства для стекла с аммиаком или спиртом использовать нельзя, потому что они способны повредить покрытие экрана. Специалисты предостерегают от распыления жидкости на дисплее. Влага, которая попадет под рамку, может вызвать проблемы.



Экран телевизора легко очистить / Фото Pexels

Современные LCD и плазменные панели требуют деликатного подхода. Их можно протирать только микрофиброй или увлажненной дистиллированной водой. Нажим должен быть минимальным, чтобы не повредить жидкие кристаллы. Плазму лучше вытирать через 15 – 20 минут после выключения.

Экран лучше протирать в двух направлениях – горизонтально, а затем вертикально. Жирные следы можно приобрести специальными салфетками для электроники или слегка смоченной микрофиброй. Не забывайте о задней панели и вентиляционные отверстия, потому что именно там обычно накапливается больше всего пыли.

Пульт постоянно контактирует с руками и становится самым грязным предметом в комнате. Поэтому сначала надо вынуть батарейки, вытряхнуть все крошки, а потом протереть поверхность дезинфицирующей салфеткой.

Для сохранения опрятного вида телевизора достаточно проводить очистку примерно раз в неделю. Главное не использовать никакой агрессивной химии. Аммиак, спирт или ацетон – враги экрана.

Какие приборы надо выключать из розетки перед сном?

Электрики рекомендуют отключать из розеток перед сном электрические обогреватели, смартфоны, компьютеры, электронику на литий-ионных батареях, кухонную технику и инструменты для волос, чтобы избежать пожара или излишнего потребления электроэнергии, пишет Real Simple.

Электрические обогреватели являются основной причиной пожаров в жилых домах, а электроника на литий-ионных батареях во время зарядки может перегреваться и создавать риск возгорания.

