Чистотел – довольно ценное растение, пишет ТСН. Его природные компоненты способны защищать культуры от нежелательных вредителей и заболеваний, поэтому он считается природным инсектицидом.

Читайте также Священник рассказал, можно ли работать на огороде в пасхальную неделю: знают не все

Почему не стоит вырывать чистотел?

В соке чистотела содержатся активные вещества – алкалоиды, которые губительно действуют на многих вредителей. Благодаря настоям на основе чистотела можно отпугнуть тлю, гусениц, муравьев, а также колорадского жука на начальных стадиях развития.

Обработка растений помогает контролировать их численность без вреда для урожая.



Чистотел не стоит вырывать, поскольку он полезен

Как приготовить настой из чистотела?

Для приготовления средства свежее растение (примерно 1 килограмм) измельчают и заливают 10 литрами воды, оставив настояться в течение суток. После этого жидкость процеживают и используют для опрыскивания.

Обработку лучше всего проводить вечером, чтобы избежать повреждения листьев солнцем.

Чистотел обладает антисептическими свойствами. Настои из него могут снижать риск развития фитофтороза, мучнистой росы и различных видов пятнистостей.

Измельченный чистотел добавляют в компост или используют как мульчу. Он способствует более быстрому разложению органических остатков и частично обеззараживает почву. В то же время важно соблюдать меру, чтобы избежать избытка активных веществ.

Однако стоит помнить, что чистотел – это ядовитое растение. Работая с ним следует использовать перчатки, а настои не нужно делать слишком концентрированными, чтобы не навредить растениям.

Все чаще дачники сажают на огороде бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают отпугивать кротов и уменьшать количество вредителей, а также подавляют развитие грибковых заболеваний и сорняков. Чаще всего цветы высаживают рядом с картофелем, чтобы уберечь его от колорадских жуков, которых отпугивает запах бархатцев.

Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом также шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен и базилик.