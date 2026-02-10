Проросший картофель может быть опасным: как его правильно хранить

Картофель может долго храниться, но лишь при условии, если он стоит в правильном месте. Часто бывает такое, что овощи прорастают. На самом деле многие просто обрезают прорастание и используют картофель, но так делать не стоит.

Прорастание – это прородный процесс, во время которого клубень вступает в фазу роста, пишет City Magazine. В таких овощах увеличивается количество соланина – природного вещества, которое во время концентрации начинает зеленеть и пускать побеги.

Такой картофель не рекомендуется употреблять, потому что существует большой риск побочных эффектов – от тошноты и головной боли до проблем с пищеварением. Если ростки маленькие, то клубень еще не очень вредна. Если же большие – то его лучше не использовать.

Как замедлить прорастание картофеля?

Есть один эффективный способ продления срока хранения картофеля. Нужно использовать яблоки, которые выделяют этилен. Если некоторые фрукты он заставляет быстро созревать, то у картофеля он подавляет процесс прорастания. Если картофель будет храниться с несколькими яблоками, то останется твердым без ростков в течение длительного периода, не меняя своего вкуса.

Специалисты советуют не класть картофель в пластиковую упаковку, потому что в ней задерживается влага. Подойдут плетеные корзины, деревянные ящики или бумажные пакеты, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.



Проросший картофель вреден / Фото Pexels

Картофель лучше всего хранится в темной, сухой и прохладной комнате. Именно свет способствует образованию соланина, а тепло ускоряет прорастание, поэтому если убрать овощи со светлых участков, то они могут оставаться пригодными для употребления в течение нескольких месяцев.

Важно не хранить картофель при низкой температуре, потому что при длительном воздействии холода она начнет менять соотношение крахмала и сахаров, которые влияют на вкус и текстуру во время приготовления.

Не стоит мыть картофель сразу после покупки, потому что влага, которая останется на кожуре создает условия для быстрого прорастания и гниения. Овощи надо хранить немытыми, а чистить уже перед приготовлением.

Картофель нельзя хранить вместе с луком, поскольку последний выделяет этилен, что ускоряет прорастание и порчу картофеля, пишет Express. Лук и картофель должны храниться отдельно, во избежание взаимного влияния, который приводит к преждевременной порче обоих овощей.

