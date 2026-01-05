Не выбрасывайте лотки из-под яиц: дачники собирают их всю зиму
- Лотки из-под яиц могут быть использованы как экологические контейнеры для рассады, что удобно и экологично.
- Картонные коробки хорошо разлагаются в почве, позволяя высаживать рассаду без травмирования корневой системы.
Коробки из-под яиц найдутся дома у каждой хозяйки, но их не надо выбрасывать, потому что они могут принести значительную пользу в саду. Некоторые дачники собирают лотки всю зиму, чтобы весной их использовать с пользой.
Лотки из-под яиц превращаются в удобные и экологичные контейнеры для рассады, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @gardening.with.ish. Такой креативный способ подарит коробкам из-под яиц вторую жизнь.
Как использовать лотки из-под яиц?
Дачник говорит, что привычные для нас бытовые отходы могут стать практичными помощниками в саду. Нижнюю часть лотка стоит использовать, как отдельные маленькие горшки для рассады. Это не только удобно, но и экологично.
Кроме того, картонные яичные коробки хорошо разлагаются в почве, поэтому рассаду можно высаживать вместе с ними, не травмируя корневую систему. Со временем картонная упаковка растворится в земле и не останется ни следа.
В коробках из-под яиц можно выращивать растения / Фото Freepik
Картонные коробки идеально подходят для стартового этапа выращивания растений, когда семена только прорастают и требуют деликатных условий. Благодаря такому решению можно минимизировать расходы и обеспечить себе разумное садоводство.
Для посадки емкости надо заполнить легким и рыхлым грунтом и увлажнить пульверизатором. Сажать в лоток можно цветы, петрушку, базилик, помидоры или перец. В каждом отделении для дренажа нужно сделать отверстия шилом. Для одной яичной ячейки будет достаточно двух семян.
Сохранить тепло в яичной коробке стоит благодаря накрыванию пленкой. Дачники советуют держать посадку в теплом месте, а когда появятся ростки, то пленку можно убирать. Для лучшего роста саженцев, коробку нужно держать вблизи окна.
К слову, садоводы советуют использовать старые компакт-диски зимой, чтобы отпугивать птиц, которые ищут пищу и могут уничтожить высаженные культуры, пишет Express. Диски создают блики света, которые пугают птиц, и их следует периодически перемещать, чтобы птицы не привыкли к ним.
Спатифиллум может погибнуть зимой из-за чувствительности к сквознякам и перепадам температуры, поэтому не следует ставить его на подоконник или возле вентиляции.
Яичная скорлупа, чай и кофейная гуща могут повредить комнатные растения через чрезмерный кальций и кислую среду. каждое из этих деревьев имеет свои специфические условия для роста, такие как температура, освещения и тип почвы.
