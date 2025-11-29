Яйцекладка падает не из-за мороза: 5 причин почему куры не несутся
- Яйцекладка у кур может уменьшиться из-за холодной воды, сквозняки, недостаток белка, недостаточное освещение и влажную подстилку.
- Чтобы избежать проблем с яйцекладкой, важно обеспечить теплую воду, избегать сквозняков, добавить белок в рацион, увеличить освещение и поддерживать сухую подстилку.
Когда куры вдруг перестают нестись, первая мысль – виновата холодная погода. Но зима здесь далеко не главный фактор.
Яйцекладка падает из-за мелких ошибок в уходе, о которых легко даже не догадаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok "Здесь интересно". Все решают вода, свет и другие факторы.
К теме Чтобы собирать яйца ведрами: это нужно добавить в рацион кур зимой По каким причинам куры не несутся?
Почему куры плохо несутся?
Первая причина – холодная вода. Уже при температуре около +5 градусов куры начинают пить гораздо меньше. А без воды не будет и яйца – птице просто не хватает жидкости, чтобы сформировать скорлупу. Теплую воду нужно обновлять несколько раз в день, чтобы стимулировать кур пить.
Кстати, найти добавки для кур по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, почва, инвентарь и куча всего для огорода.
Вторая типичная ошибка – резкие сквозняки. Проветривание важно, но без холодного пронизывающего ветра. Куры не болеют от самого холода, они болеют от сквозняков – именно они чаще всего провоцируют проблемы со здоровьем.
Третья причина – недостаток белка. Зимой куры едят больше, и белковой составляющей в рационе часто не хватает. Из-за этого падает производительность. Самый простой способ исправить ситуацию – добавить в корм подсолнечный шрот. Четвертая – недостаточно света. Зимой день короткий, и без дополнительного освещения яйцекладки не будет. Курам нужно не менее 14 часов света, чтобы организм работал в правильном ритме.
Как осматривать за курами зимой: смотрите видео
Пятая ошибка – влажная подстилка. Влажность в курятнике быстро приводит к хрипам, простуды и общего ослабления птицы. Куры "сдуваются" буквально за несколько дней, и яйца исчезают.
Могут ли куры есть хлеб ежедневно зимой?
Можно давать курам небольшой кусочек хлеба время от времени, но убедитесь, что он не заплесневелый, пишет manna. Хлеб – это особое лакомство, а не обычная часть их рациона.
Никогда не кормите кур прогорклыми или заплесневелыми продуктами – это касается и хлеба.
Секреты домашнего хозяйства
- Эти виды дерева лучше не сжигать в камине – вы получите больше хлопот, чем тепла.
- А избавиться от от елочных пауков можно с помощью одного проверенного лайфхака.
Частые вопросы
Какие факторы влияют на яйцекладку кур?
На яйцекладку кур влияют такие факторы, как температура воды, сквозняки, уровень белка в рационе, освещение и влажность в курятнике.
Почему холодная вода негативно влияет на яйцекладку?
Холодная вода, особенно при температуре около +5 градусов, приводит к тому, что куры начинают пить меньше. А без достаточного количества жидкости птицам не хватает ресурса для формирования скорлупы яиц.
Можно ли давать курам хлеб ежедневно зимой?
Хлеб можно давать курам лишь время от времени как лакомство, но он не должен быть заплесневелым. Хлеб не является обычной частью рациона кур.
Какие факторы влияют на яйцекладку кур?
На яйцекладку кур влияют такие факторы, как температура воды, сквозняки, уровень белка в рационе, освещение и влажность в курятнике.
Почему холодная вода негативно влияет на яйцекладку?
Холодная вода, особенно при температуре около +5 градусов, приводит к тому, что куры начинают пить меньше. А без достаточного количества жидкости птицам не хватает ресурса для формирования скорлупы яиц.
Можно ли давать курам хлеб ежедневно зимой?
Хлеб можно давать курам лишь время от времени как лакомство, но он не должен быть заплесневелым. Хлеб не является обычной частью рациона кур.