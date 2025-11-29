Яйцекладка падает из-за мелких ошибок в уходе, о которых легко даже не догадаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok "Здесь интересно". Все решают вода, свет и другие факторы.

К теме Чтобы собирать яйца ведрами: это нужно добавить в рацион кур зимой По каким причинам куры не несутся?

Почему куры плохо несутся?

Первая причина – холодная вода. Уже при температуре около +5 градусов куры начинают пить гораздо меньше. А без воды не будет и яйца – птице просто не хватает жидкости, чтобы сформировать скорлупу. Теплую воду нужно обновлять несколько раз в день, чтобы стимулировать кур пить.

Вторая типичная ошибка – резкие сквозняки. Проветривание важно, но без холодного пронизывающего ветра. Куры не болеют от самого холода, они болеют от сквозняков – именно они чаще всего провоцируют проблемы со здоровьем.

Как сделать, чтобы курам было комфортно зимой / Фото unsplash

Третья причина – недостаток белка. Зимой куры едят больше, и белковой составляющей в рационе часто не хватает. Из-за этого падает производительность. Самый простой способ исправить ситуацию – добавить в корм подсолнечный шрот. Четвертая – недостаточно света. Зимой день короткий, и без дополнительного освещения яйцекладки не будет. Курам нужно не менее 14 часов света, чтобы организм работал в правильном ритме.

Пятая ошибка – влажная подстилка. Влажность в курятнике быстро приводит к хрипам, простуды и общего ослабления птицы. Куры "сдуваются" буквально за несколько дней, и яйца исчезают.

Могут ли куры есть хлеб ежедневно зимой?

Можно давать курам небольшой кусочек хлеба время от времени, но убедитесь, что он не заплесневелый, пишет manna. Хлеб – это особое лакомство, а не обычная часть их рациона.

Никогда не кормите кур прогорклыми или заплесневелыми продуктами – это касается и хлеба.

Секреты домашнего хозяйства