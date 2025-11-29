Яйцекладка падає не через мороз: 5 причин чому кури не несуться

Коли кури раптом перестають нестися, перша думка – винна холодна погода. Але зима тут далеко не головний чинник.

Яйцекладка падає через дрібні помилки в догляді, про які легко навіть не здогадатися, повідомляє 24 Канал з посиланням на TikTok "Тут цікаво". Усе вирішують вода, світло та інші чинники.

Чому кури погано несуться?

Перша причина – холодна вода. Уже при температурі близько +5 градусів кури починають пити набагато менше. А без води не буде й яйця – птаху просто не вистачає рідини, щоб сформувати шкаралупу. Теплу воду потрібно оновлювати кілька разів на день, щоб стимулювати курей пити.

Друга типова помилка – різкі протяги. Провітрювання важливе, але без холодного пронизливого вітру. Кури не хворіють від самого холоду, вони хворіють від протягів – саме вони найчастіше провокують проблеми зі здоров’ям.

Третя причина – нестача білка. Узимку кури їдять більше, та білкової складової в раціоні часто бракує. Через це падає продуктивність. Найпростіший спосіб виправити ситуацію – додати до корму соняшниковий шрот. Четверта – недостатньо світла. Взимку день короткий, і без додаткового освітлення яйцекладки не буде. Курям потрібно щонайменше 14 годин світла, щоб організм працював у правильному ритмі.

П’ята помилка – волога підстилка. Вологість у курнику швидко призводить до хрипів, застуди та загального ослаблення птиці. Кури "здуваються" буквально за кілька днів, і яйця зникають.

Чи можуть кури їсти хліб щодня взимку?

Можна давати курям невеликий шматочок хліба час від часу, але переконайтеся, що він не запліснявілий, пише manna. Хліб – це особливі ласощі, а не звичайна частина їхнього раціону.

Ніколи не годуйте курей прогірклими або запліснявілими продуктами – це стосується і хліба.

